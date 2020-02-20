Как будет «социальная справедливость» по-казахски? 20.02.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 589 0 Гражданский активист Канатжан Жапарханов о причинах социальных взрывов с этническим колоритом Похожие материалы: Касым-Жомарт Токаев встретился с Майклом Помпео В РК нужно закрепить норму о проведении митингов везде, где нет ограничений – эксперт В Казахстане повышение цен на бензин будет краткосрочным Fitch: «Баспана» не будет оказывать финансовую поддержку банкам Экспорт казахстанской нефти в Китай будет восстановлен в ближайшие дни – Ногаев