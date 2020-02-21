80% составляет износ старой техники аграриев – МСХ

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. 80% составляет износ старой техники аграриев, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

«Без списания старой техники, износ которой составляет 80%, мы не повысим уровень обновления, так как приобретаемая техника просто не видна в общей массе всего парка», — сообщил Сапаров в пятницу на расширенном заседании министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

Необходимость увеличения в течение пяти лет производительности труда в агропромышленном комплексе (АПК) как минимум в 2,5 раза он предложил начать в «первую очередь путем технического переоснащения аграриев».

«Средний уровень обновления за 2019 год достиг 4% (3,5% в 2018 году), при минимальном технологическом уровне в 6%. Хотелось бы отметить хорошие темпы обновления техники в Карагандинской (4,6%), Акмолинской (4,5%), Жамбылской (4,4%), Восточно-Казахстанской (4,3%) и Актюбинской (4,3%) областях», — доложил первый вице-министр МСХ.

Однако, отметил он, низкие темпы обновления наблюдаются в Алматинской и Туркестанской областях (2,8% и 1,8%).

«Почти в два раза возросло количество высокопроизводительных посевных комплексов в 2019 году (143 единицы) в сравнении с 2018 годом (72 единицы), которые одновременно выполняют несколько операций (культивация, посев, внесение удобрений, боронование, выравнивание поверхности и прикатывание почвы). Наличие более 4 тыс. посевных комплексов уже позволяют в текущем году обеспечить посев на 70% зернового клина республики», — сообщил докладчик.

Также он доложил, что по республике наблюдается высокий уровень наличия парка сельхозтехники, подлежащего списанию, что сдерживает темпы обновления машинно-тракторного парка.

«Так, в указанном направлении показали работу Костанайская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, низкий уровень списания в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской областях», — отметил Сапаров.