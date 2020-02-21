Т177 за литр составит цена на дизтопливо для сельхозтоваропроизводителей РК в 2020 году – МСХ

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т177 за литр составит цена на дизтопливо для сельхозтоваропроизводителей (СХТП) Казахстана в 2020 году, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

«В текущем году цена на дизтопливо для СХТП составит Т177/литр (на АЗС Т195/литр), что на 10% дешевле рыночной стоимости», — сообщил Сапаров на расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяйства (МСХ) РК в пятницу.

По его словам, в текущем году на проведение посевных работ по согласованию с министерством энергетики на период февраль-июнь выделено порядка 387 тыс. тонн дизтоплива.

«Учитывая сложные погодные условия, дополнительно выделено по заявкам областей 10 тыс. тонн, что позволило полностью удовлетворить потребности всех регионов в дизтопливе. (…) В настоящее график согласован минсельхозом и минэнерго, и направлен для работы в регионы», — добавил Сапаров.