Мы должны консолидировать общество на принципах согласия, единства и сплоченности – Токаев

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ — Мы должны консолидировать общество на принципах согласия, единства и сплоченности, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Мы должны консолидировать общество на принципах согласия, единства и сплоченности. В нынешних условиях, когда в мире происходят негативные процессы, нам необходимо поставить заслон на их пути. Необходимо организовать качественную разъяснительную работу, которая будет служить интересам всего народа», — цитирует пресс-служба Акорды Токаева со встречи с недавно избранным председателем Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы в мечети «Хазрет Султан» в пятницу.

Отмечается, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся роли ДУМК в укреплении единства и стабильности в стране, а также в противодействии распространению деструктивных религиозных течений.

«Наурызбай кажы Таганулы ознакомил президента с планами информационной, организационной и благотворительной работы. Деятельность ДУМК, по словам муфтия, будет основываться на семи духовных опорах: морали, патриотизме, воспитании, единстве, трудолюбии, высокой культуре и справедливости», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 7 февраля председателем Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), Верховным муфтием Казахстана был назначен Наурызбай кажы Таганулы.