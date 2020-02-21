Караганда. 21 февраля. КазТАГ — К пожизненному лишению свободы приговорили убийц охотинспектора в Карагандинской области, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам (СМУС) Карагандинской области.

«Приговором суда Ахметов Б.М., Акшанов К.В. и Шукилдиков Н.М. осуждены за незаконную охоту, покушение на убийство и убийство лица, совершенное при отягчающих обстоятельствах, и по совокупности уголовных правонарушений окончательно им назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права заниматься охотой на пять лет. Базаров Б.М., Кайырбеков Б.С., Мырзабаев Ж.К. и Акимов А.У. осуждены за незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба к шести годам лишения свободы с лишением права заниматься охотой на пять лет каждый», — говорится в сообщении в пятницу.

Также в суде уточнили, что «гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненного преступлением, удовлетворены в части взыскания с осужденных Ахметова Б.М., Акшанова К.В. и Шукилдикова Н.М. в пользу потерпевшего Ницык П.А. материального ущерба в размере Т500 тыс. и морального вреда в сумме Т6 млн, в пользу потерпевшего Нургалиева Н.Б. (брата погибшего инспектора) материального ущерба в размере Т500 тыс. и морального вреда в сумме Т9 млн, в пользу потерпевшего Нургалиева М.Е. (сына погибшего инспектора) материального ущерба в размере Т1,89 млн и морального вреда в сумме Т15 млн».

«Также в пользу государства со всех осужденных взыскан материальный ущерб в сумме Т89 763 750, причиненный окружающей среде в результате отстрела сайги. Приговор суда не вступил в законную силу, и осужденные вправе обжаловать его», — резюмируется в суде.

Напомним, 13 января 2019 года около 18.00 в ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП «ПО «Охотзоопром» на территории Нуринского района Карагандинской области обнаружены пять отстреленных туш сайгака. В ходе преследования были обнаружены два автомобиля марки Toyota Land Cruiser без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. При проверке автомобиля неизвестными лицами оказано сопротивление. В результате инспектор Петр Ницык получил колото-резанные раны и перелом челюсти, второй инспектор – Ерлан Нургалиев, получив черепно-мозговую травму, находился в коме, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

18 января в МВД сообщили, что подозреваемые в убийстве объявлены в межгосударственный розыск. В ведомстве обнародовали фотографии и назвали фамилии всех подозреваемых: Ахметов Б.М., Шукилдиков Н.М. и Акшанов К.В. 21 января стало известно о задержании предполагаемых преступников в Кызылорде.

21 января в МВД сообщили, что подозреваемые в убийстве инспектора РГКП «ПО «Охотзоопром» в Карагандинской области задержаны в Кызылорде.