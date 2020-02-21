Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ — Кайрат Рахимов назначен вице-министром энергетики РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК от 21 февраля 2020 года Рахимов Кайрат Болатович назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Кайрат Рахимов с 2007 по 2015 годы занимал должности эксперта, главного эксперта, начальника управления в агентстве по регулированию естественных монополий и в минэнерго РК, с 2015 по 2018 годы – заместителя директора департамента электроэнергетики и угольной промышленности минэнерго РК, а с июля 2018 года по настоящее время работал директором департамента электроэнергетики минэнерго РК.