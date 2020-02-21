Эксперт о ОСМС в РК: Растет налоговая нагрузка не только на бизнес, но и на работников

Алматы. 21 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. С внедрением системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане наблюдается рост налоговой нагрузки не только на бизнес, но и на работников, сообщил эксперт международной брокерской группы TICKMILL Арман Бейсембаев.

«Мы наблюдаем продолжающийся рост налоговой нагрузки не только на бизнес, но и на работников, заработная плата которых будет, соответственно, уменьшаться на размер отчислений по ОСМС», — сообщил Бейсембаев корреспонденту агентства.

По его словам, в системе ОСМС «много подводных камней, которые заставляют обратить на себя внимание и по которым возникают вопросы».

«К примеру, появились новшества: первое – если ранее физические лица, работающие по договорам ГПХ (гражданско-правового характера – КазТАГ), могли не платить взносы ОСМС, то с 1 января 2020 года обязаны уплачивать 1% от дохода, получаемого по договору в 2020 году, и 2% – в 2021 году. Второе – индивидуальный предприниматель, приостановивший свою деятельность, и не получающий иных доходов, обязан уплачивать в фонд взносы ОСМС за себя в размере 5% от 1 МЗП, то есть Т2125 ежемесячно. Третье – в случае, если работник находится на больничном, то его доходом считается начисляемое пособие по временной нетрудоспособности, и также исчисляются и перечисляются отчисления и взносы», — пояснил собеседник агентства.

Более того, добавил он, в оборот вошли даже индивидуальные предприниматели, у которых нет дохода и которые приостановили деятельность, но которые, тем не менее, обязаны уплачивать взносы ОСМС.

«Как это соотносится с тем, что у предпринимателя может вообще не быть денег для уплаты взноса, поскольку нет другого источника дохода, мне совершенно непонятно. При этом, насколько это отразится на качестве предоставляемых медицинских услуг и вырастет ли это качество вообще – большой вопрос, исход которого неизвестен», — сомневается эксперт.

Он привел данные министерства национальной экономики, согласно которым, рост экономики Казахстана за 2019 год составил 4,5%, что, по его словам, «в общем-то, неплохой показатель».

«Однако настораживают цифры, которые говорят о том, что за этот же период количество закрывающихся малых компаний выросло в полтора раза: 32% малых компаний приостановили свою деятельность и 60% малых предприятий в сфере торговли и строительства находятся в процессе ликвидации. Однако при этом налоговый комитет отчитывается о том, что собираемость налогов за этот же период выросла на 18%», — приводит данные собеседник.

По его мнению, эти цифры говорят о том, что рост экономики неравномерный, либо показатели роста нерелевантные, а структура роста некачественная.

«Частный сектор все больше уходит в серую и черную зоны, а для тех, кто пытается работать прозрачно, налоговая нагрузка будет расти и дальше, что приведет к их удушению и вымыванию с рынка. Этот процесс сейчас только набирает обороты. Налоговая нагрузка на граждан также будет расти – в совокупности, отсюда и рост их собираемости, что опять же и граждан заставит также уходить в серую зону и возвращаться к зарплатам в конвертах. И все это происходит на фоне сжимающегося частного сектора, который государство пытается заместить собой», — резюмировал Бейсембаев.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане запущена

система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), включающая два пакета оказания медпомощи.

Первый – это пакет гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), финансируемый за счет республиканского бюджета. Он доступен для всех граждан РК и оралманов. Включает в себя скорую помощь и санитарную авиацию; медицинскую помощь при социально-значимых заболеваниях и в экстренных случаях; профилактические прививки; амбулаторно-поликлиническую помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением.

Второй пакет – это пакет ОСМС, включающий объем медицинской помощи сверх ГОБМП, финансируемый за счет обязательных страховых взносов государства, работодателей и работников в фонд ОСМС. В него входит амбулаторно-поликлиническая помощь; стационарная медпомощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация; паллиативная помощь и сестринский уход; высокотехнологичная помощь.