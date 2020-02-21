Алматы. 21 февраля. КазТАГ — Президент Венесуэлы признал чрезвычайную энергетическую ситуацию в стране, сообщает Miami Herald.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро наконец признал, что страна столкнулась с «чрезвычайной ситуацией в сфере энергетики», — говорится в сообщении.

При этом издание напоминает, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Ее государственная нефтекомпания PDVSA когда-то добывала 3 млн баррелей нефти в день, а в прошлом месяце добыча составила всего 730 тыс. баррелей – уровень, которого не было с 1940-х годов.

«Иностранные резервы Венесуэлы истощаются, поэтому Мадуро в четверг объявил о создании комиссии по возрождению PDVSA, которую возглавит его вице-президент по экономическим вопросам Тарек Эль Аиссами. Однако без значительного притока частных иностранных инвестиций комиссия Мадуро вряд ли добьется большого успеха. А возможность привлечения таких инвестиций весьма сомнительна, поскольку экономические санкции США против режима Мадуро и PDVSA могут отпугнуть инвесторов. Например, на этой неделе администрация Трампа наложила санкции на российскую нефтяную компанию «Роснефть», которую она обвиняет в содействии экспорту PDVSA», — отмечается в публикации.