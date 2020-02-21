Алматы. 21 февраля.КазТАГ – Владимир Радионов. Казахстан отстал от остального мира в плане утилизации отходов, считает основатель площадки ECO Network Евгений Мухамеджанов.

«Переработка отходов – это устаревшая модель во всем мире, передовое мышление – это бережливое потребление. А мы собирается строить мусоросжигающие заводы, от которых весь мир отказывается, считает это злом, мусоросжигающие заводы – это огромные фильтры, которые улавливают токсичные отходы, и это надо куда-то складировать», — сказал Мухамеджанов на заседании круглого стола «Экологическая обстановка в Алматы и права человека» в пятницу.

По его словам, не лучшим образом обстоит у нас дело и с внедрением передовых мировых практик в области управления отходами.

«Во всем мире есть прекрасная практика работы с отходами – РОП (расширенная ответственность производителей). И если во всем мире этим занимается либо НПО, либо часть министерства, в Казахстане мы часто выбираем свой путь: у нас создали ТОО – коммерческую организацию, которая собирает налоги со всей страны. Например, вы покупаете машину – и $1,5 тыс. перечисляете предприятию, которое толком ничего не делает, потому что утилизация машин происходит очень странным образом», — считает общественный деятель.

Более того, он заявил, что некоторые виды отходов, по которому ТОО «РОП» собирает утилизационный сбор, в стране вообще не перерабатывается.

«Многие организации говорят: мы этот сбор платим, но не понимаем, как они отходы перерабатывают. Например, керамические чашки компании KEGOK – за них тоже собирают утилизационный сбор, а они вообще не перерабатываются. Четыре года существует организация, что-то около $1 млрд. собрала, и это – в частный карман. Это уровень нашей страны – как мы осуществляем борьбу с отходами», — считает Мухамеджанов.

Вместе с этим он полагает, что «база» управления отходами – это работа с населением.

«Мы, гражданское население, как ответственные люди, не должны ждать, когда кто-нибудь проснется, никто не проснется. Проблема – не в мусоре, а в голове, в осознанности. Год назад мы создали организацию, которая транслирует и внедряет в бизнесе, в школах то самое бережливое потребление. Сейчас нас 16 тыс. человек, за 2-3 года доведем это количество до 1 млн. человек, и они начнут влиять на общество», — считает он.

Сейчас же, считает Мухамеджанов, у нас не все «транслируется правильно».

«Как у нас говорят: давайте запретим пластиковые пакеты. Не надо ничего запрещать. Пластиковый пакет может быть вполне экологичным, если ходить в магазин с одним и тем же пакетом», — уверен он.

ECO Network – это объединение организаций, которые системно внедряют в своем офисном пространстве принципы сортировки отходов для их дальнейшей переработки.