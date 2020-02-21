Ювелирные изделия на Т743 млн произвели в 2019 году в Казахстане

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Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Ювелирные изделия на Т743 млн произвели в 2019 году в Казахстане, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«За 2017 год в Казахстане произведено ювелирных изделий на сумму Т685 898 тыс., за 2018 год – Т727 117 тыс., за 2019 год – Т742 538 тыс.», — говорится в ответе Мамина на запрос группы депутатов сената.

По его данным, золотодобывающая отрасль является ключевым сектором промышленности, но практически весь объем произведенного золота направляется на пополнение золотовалютных резервов страны.

«С 2011 по 2019 годы объем производства необработанного золота увеличился в 2,8 раза и достиг 103 тонны. Производство аффинированного золота выросло в 3,4 раза и составило 57,6 тонны», — уточнил премьер.

Увеличению производства золота способствовало, согласно данным Мамина, освоение месторождений «Бозшаколь» и «Актогай» (Kazminerals), модернизация Акбакайской золотоизвлекательной фабрики и запуск проекта «Пустынное» (АО «АК Алтыналмас»), добыча на Бакырчикском месторождении (АО «Полиметалл») и запуск нового аффинажного завода ТОО «Тау-Кен Алтын» в Нур-Султане с производительной мощностью 25 тонн золота и 50 тонн серебра в год.

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