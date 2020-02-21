Налоговый кодекс Казахстана намерены изменить для снижения нагрузки на ювелиров

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане прорабатывается вопрос внесения поправок в Налоговый кодекс РК в части освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) оборотов по реализации аффинированного золота и серебра производителей ювелирных изделий, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов сената.

«В настоящее время заинтересованными госорганами: МИИР, МНЭ, МФ и МТИ прорабатывается вопрос внесения поправок в Налоговый кодекс РК в части освобождения от НДС оборотов по реализации аффинированного золота и серебра ювелиров», — сообщается в пятницу в ответе Мамина на запрос.

Для роста конкурентоспособности ювелирной отрасли РК в 2016 году были внесены изменения в законодательство РК в части освобождения производителей ювелирных изделий от НДС на покупку золота. Это позволило малым предпринимателям покупать золото по выделенным квотам в размере 300 кг в год по цене Лондонской биржи (LSE) у аффинажного завода ТОО «Тау-Кен Алтын». Однако в 2018 году в законодательство возвращен прежний порядок налогообложения ювелиров при закупке золота у аффинажного завода, что привело к вынужденному выкупу ювелирами золота в ломбардах.

«На февраль 2020 года на LSE 1 кг золота стоит порядка $50,5 тыс. В случае возвращения квоты в размере 300 кг золота потери госбюджета будут составлять около Т5,7 млрд в год», — поясняется в документе.