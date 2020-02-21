Казахстанцев предупредили об отсутствии у EXANTE лицензии на операции с ценными бумагами

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Казахстанцев предупредили об отсутствии у компании EXANTE лицензии на операции с ценными бумагами (ЦБ), передает корреспондент агентства.

«В Республике Казахстан профессиональную деятельность на рынке ЦБ вправе осуществлять только организации, обладающие соответствующей лицензией уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (список лицензиатов указан на сайте агентства). Компания EXANTE не обладает лицензией уполномоченного органа на осуществление профессиональной деятельности на рынке ЦБ Республики Казахстан и не зарегистрирована на территории Республики Казахстан в качестве юридического лица», — сообщили в пятницу в пресс-службе агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Агентство отмечает, что деятельность EXANTE, позиционирующей себя в качестве инвестиционной компании и брокера, предоставляющего инвесторам прямой доступ к мировым торговым площадкам, сейчас обсуждается в социальных сетях.

«Иностранные брокеры вправе заключать сделки на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) путем получения удаленного членства KASE, при условии соответствия требованиям KASE. Поскольку компания EXANTE не получала удаленное членство на KASE, она не является членом KASE. На территории МФЦА (международного финансового центра «Астана» – КазТАГ) компания EXANTE имеет статус Recognized Non-AIFC Member (бизнес, аккредитованный, но не являющийся членом МФЦА)», — сказано в сообщении.

Данный статус, по данным агентства, «позволяет брокерам осуществлять деятельности в МФЦА без присутствия на территории МФЦА».

«Учитывая, что вышеуказанная компания не является лицензиатом, его деятельность не подлежит регулированию, контролю и надзору со стороны агентства. Следовательно, вступая в договорные отношения с подобными компаниями, инвестор должен самостоятельно оценивать все возможные риски и нести ответственность за свои действия», — предупредили в АРРФР.