Прокуратура США обвинила Google в незаконном сборе данных о детях

Алматы. 21 февраля. КазТАГ – Генеральный прокурор американского штата Нью-Мексико Гектор Балдерас подал иск в суд на Google, обвинив компанию в незаконном сборе данных о несовершеннолетних, сообщает The Hill.

«Генеральный прокурор Нью-Мексико Гектор Балдерас подал иск на Google, обвинив компанию в том, что технический гигант собирает большое количество личной информации о детях без надлежащего согласия родителей, нарушает множество федеральных законов и законов штата и использует школьное обучающее программное обеспечение в своих целях», — говорится в сообщении.

По словам Балдерса, сбор данных о детях Google осуществляет посредством бесплатного программного обеспечения, которое широко используется в школах в Нью Мексико.

«Мое расследование показало, что Google отслеживает детей и в Интернете, и на различных устройствах, и дома, и далеко за пределами сферы образования, и все это без согласия родителей», — написал Балдерас в открытом письме генеральному директору Google Сундару Пичаю.

Как поясняет издание, стесненные в средствах школы в Нью-Мексико и в целом в США используют бесплатные образовательные инструменты Google, полагая, что корпорация не будет нарушать неприкосновенность частной жизни детей. Но, по словам Балдераса, Google активно собирает данные о детях, в том числе их физическое местонахождение и личные списки контактов. В настоящее время бесплатные образовательные продукты Google используют более 80 млн учителей и учащихся в США.

В иске утверждается, что Google следит за детьми через Google Chromebook и его программное обеспечение G Suite for Education.

По словам генпрокурора, интернет-гигант использовал свое программное обеспечение не на благо образования, а для собственной выгоды.

«Поскольку Google использовал доступ к своим образовательным программам для сбора огромного количества данных о маленьких детях не в интересах школ, а в своих коммерческих интересах, я вынужден подать в суд, чтобы прекратить это опасное поведение. Безопасность учащихся должна быть приоритетом номер один в любой компании, предоставляющей услуги нашим детям, особенно в школах. Отслеживание данных учащихся без согласия родителей не только незаконно, но и опасно», — подчеркнул Балдерас.

Как сообщается, иск, поданный в окружной суд Нью-Мексико, предусматривает наказание вплоть до закрытия бизнеса. Google все обвинения отрицает.

Отмечается, что в 2019 году в отношении Google уже выдвигали обвинение в том, что он собирает личную информацию детей без надлежащего согласия. Урегулирование спора в Федеральной торговой комиссии обошлось компании в рекордные $170 млн.