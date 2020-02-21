Минсельхоз РК разработал поправки по сокращению срока изъятия неиспользуемых сельхозземель

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министерство сельского хозяйства (МСХ) РК разработало поправки по сокращению срока изъятия неиспользуемых сельхозземель, сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов.

«По реализации поручения главы государства (…) в части вовлечения неиспользуемых сельхозземель в производственную деятельность с усилением соответствующих механизмов по их изъятию. Министерством разработаны поправки в Земельный, Предпринимательский и Налоговый кодексы в части сокращения этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель (с двух лет до одного года), а также 20-кратного увеличения налога на неиспользуемые сельхозземли», — сообщил Курманов в пятницу на расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

Он отметил, что разработана концепция проекта закона, которая размещена на интернет-портале открытых НПА и интернет-ресурсе МСХ для публичного обсуждения, а также направлена субъектам частного предпринимательства для получения экспертного заключения.

«По результатам планируется внесение концепции на рассмотрение МВК по законопроектной деятельности», — заключил Курманов.

Напомним, в начале сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель у «латифундистов».

14 ноября на совещании по развитию Акмолинской области Токаев раскритиковал чиновников, которые решили спустить на тормозах его поручение изъять земли у латифундистов, которые не занимаются их культивацией.

20 декабря Токаев предложил вдвое увеличить налоги на неиспользуемые земли.