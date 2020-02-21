Названы причины неиспользования восстановленных орошаемых земель в Казахстане

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров назвал причины неиспользования восстановленных орошаемых земель в стране.

«Причиной неиспользования являются затягивание приемочных работ, отсутствие водоподводящих сетей, дождевальной техники, финансовые проблемы и другие. При этом, существующие меры господдержки стимулируют СХТП (сельхозтоваропроизводителей – КазТАГ) применять ресурсосберегающие технологии», — сообщил Сапаров в пятницу на расширенном заседании минсельхоза.

По его словам, в рамках государственной программы АПК в период с 2017 по 2019 годы были восстановлены 146 тыс. га орошаемых земель.

«При этом, в 2017-2018 годах из восстановленных 80 тыс. га орошаемых земель фактически используются по назначению только 37,7 тыс. га орошаемых земель: Актюбинская – 1,4 тыс.га, Алматинская – 11,3 тыс.га, Жамбылская – 20,4 тыс.га, Карагандинская – 0,63 тыс.га, Северо-Казахстанская – 1,6 тыс. га, Восточно-Казахстанская области – 2,32 тыс.га», — отметил первый вице-министр.

В текущем году, доложил он, планируется восстановить 182 тыс. га с учетом невыполненного объема в 2019 году; из них 124 тыс. га по плану и 58 тыс. га – невыполненный объем в 2019 году.

«В настоящее время акиматами областей предварительно определены около 1 млн га земель и проведена работа по определению потенциальных инвесторов для строительства ирригационных сетей и реализации проектов по развитию новых орошаемых земель с участием частного партнерства через механизм ГЧП, способов полива, и по размещению и структуре возделываемых культур. При этом министерством параллельно проводится работа по эффективному использованию уже введенных орошаемых земель», — доложил Сапаров.

Также он отметил, что на данный момент площадь орошаемых земель, где подведена водохозяйственная инфраструктура, составляет 1,5 млн га.

Напомним, в своем послании народу Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу по разработке предложений по поэтапному увеличению количества орошаемых земель до 3 млн га к 2030 году.