Вопрос по обеспечению продбезопасности РК остается открытым – Скляр

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ — Вопрос по обеспечению продовольственной безопасности Казахстана остается открытым, заявил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

«Остается открытым вопрос по обеспечению продовольственной безопасности страны с учетом импортозамещения. Министерство сформировало видение по данному вопросу. Правительством были одобрены подходы министерства, в связи с чем необходимо активизировать работу для решения данной задачи», — сказал на расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяйства (МСХ) РК в пятницу.

Он отметил, что к 2022 году необходимо обеспечить запланированный рост производительности труда и экспорта обработанной продукции, а также достижение всех запланированных показателей в рамках государственной программы развития АПК.

«В целях достижения роста производительности необходимо обеспечить сырьем собственные перерабатывающие предприятия. Для этого следует продолжить работы по диверсификации посевных площадей, наращиванию площадей орошаемых земель, в том числе с переходом на высокорентабельные культуры и увеличению поголовья племенного скота», — подчеркнул вице-премьер.

Как подчеркнул Скляр, принимая во внимание то, что 40% населения страны проживают в сельской местности актуальным остаются вопросы создания новых рабочих мест.

«Необходимо качественно исполнить поручение главы государства по обеспечению стабильности государственной поддержки. Нам необходимо создать прозрачные условия для получения фермерами необходимых мер поддержки основанных на принципе встречных обязательств», — отметил он.

При этом, как подчеркнул вице-премьер, земельный вопрос является важнейшим вопросом для общества, и в этом году необходимо завершить аудит всех сельскохозяйственных земель, а также провести полную оцифровку земельного кадастра.