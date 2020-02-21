Вопрос по обеспечению продбезопасности РК остается открытым – Скляр

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Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ — Вопрос по обеспечению продовольственной безопасности Казахстана остается открытым, заявил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

«Остается открытым вопрос по обеспечению продовольственной безопасности страны с учетом импортозамещения. Министерство сформировало видение по данному вопросу. Правительством были одобрены подходы министерства, в связи с чем необходимо активизировать работу для решения данной задачи», — сказал на расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяйства (МСХ) РК в пятницу.

Он отметил, что к 2022 году необходимо обеспечить запланированный рост производительности труда и экспорта обработанной продукции, а также достижение всех запланированных показателей в рамках государственной программы развития АПК.

«В целях достижения роста производительности необходимо обеспечить сырьем собственные перерабатывающие предприятия. Для этого следует продолжить работы по диверсификации посевных площадей, наращиванию площадей орошаемых земель, в том числе с переходом на высокорентабельные культуры и увеличению поголовья племенного скота», — подчеркнул вице-премьер.

Как подчеркнул Скляр, принимая во внимание то, что 40% населения страны проживают в сельской местности актуальным остаются вопросы создания новых рабочих мест.

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«Необходимо качественно исполнить поручение главы государства по обеспечению стабильности государственной поддержки. Нам необходимо создать прозрачные условия для получения фермерами необходимых мер поддержки основанных на принципе встречных обязательств», — отметил он.

При этом, как подчеркнул вице-премьер, земельный вопрос является важнейшим вопросом для общества, и в этом году необходимо завершить аудит всех сельскохозяйственных земель, а также провести полную оцифровку земельного кадастра.

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