Квази вдруг вспомнили о народе

Экономика Казахстана растет, а оптимизма нет

Экономика Казахстана вышла на новый уровень роста. 4,5% в 2019 году – довольно хороший результат. Во многом – благодаря увеличившимся с 18,8% до 20,4% от ВВП бюджетным расходам.

Однако не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Аналитик инвестиционного банка Halyk Finance Асан Курманбеков в своем Обзоре государственного бюджета за 2019 год обращает внимание на основной риск экономического развития: несмотря на в целом хороший уровень экономического роста, структурные изменения не видны. А не видны они не только в государственной статистике, но и на практике. Более того, из-за увеличившихся бюджетных расходов вполне ощутимо углубился дефицит госбюджета – с 1,3% от ВВП до 1,9%.

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Аналитик обращает внимание на то, что рост экономики не был всесторонним. Потребление электроэнергии – важного компонента развития экономики – существенно замедлило рост с 5,5% в 2018 году до 1,8% в 2019 году. Кроме того, рост оборота розничной торговли также снизил темпы (5,8% против 6,5%), а в отдельных регионах отмечалось падение деловой активности, рост промышленного производства был на самом низком уровне с 2017 года – 3,8% против 7,1%. «В результате, качество экономического роста остается невысоким, а увеличение госрасходов ведет к углублению дефицита бюджета», – резюмирует Асан Курманбеков.

Доходы госбюджета в 2019 году увеличились на 2 трлн. тенге, до 12,8 трлн. тенге. За счет чего удалось добиться такого результата?

«Основную роль в увеличении доходов сыграли налоговые поступления, выросшие на 1,3 трлн. тенге (+16,8% г/г) и трансферты Нацфонда увеличившиеся почти на полтриллиона тенге (+18%). Как следствие, доля налогов в поступлениях госбюджета составила 72%, что было несколько ниже 73% в 2018 году, но выше 65% и 59% в 2016 и 2017 годах», — отмечает эксперт.

Он утверждает, что самые высокие темпы роста продемонстрировали сборы налогов на доходы компаний (+17% г/г). Рост сборов от корпоративного подоходного налога объясняет восстановлением доходов банковского сектора, которые проседали в 2018 году.

«Кроме того сыграло роль улучшение администрирования, к примеру, кратно выросли сборы по КПН в Кызылординской, Костанайской областях и г. Шымкенте, в большинстве других регионов наблюдался двузначный темп роста собираемости. Сумма доначислений налогов на бизнес превысила 340 млрд. тенге», — акцентирует наше внимание аналитик.

То есть, налоговая служба явно постаралась, иначе было бы не избежать более высоких трансфертов из Национального фонда.

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Ситуация с трансфертами из Национального фонда заслуживает отдельного разговора. В 2019 году они увеличились на 18,1% до 3,1 трлн. тенге по сравнению с 2,6 трлн. тенге в 2018 году. Ранее правительство планировало с 2018 года начать консолидацию бюджетных расходов, а размер трансферта из Нацфонда должен был снизиться до 2,3 трлн. тенге в 2019 году и до 2 трлн. тенге в 2020 году, однако в связи с резким переходом к бюджетному стимулированию трансферт из Нацфонда был пересмотрен в сторону повышения до 2,7 трлн. тенге в 2020 году.

Это выглядит так: чтобы закрыть накапливавшиеся проблемы в социальной сфере и погасить вскипающее недовольство беднейших слоев общества, правительство решило не запечатывать Национальный фонд. Неужели других денег, в виде тех, что можно сэкономить на неэффективных госпрограммах, сокращении опять же непродуктивного госаппарата, государственного участия в экономике, квазигосударственных игрищ, когда уже много лет за госсчет содержится несколько холдингов с «зайчиками», не нашлось?

На удивление, нашлось. Квазигосударственному сектору тоже пришлось постараться: неналоговые поступления бюджета повысились на 57% за счет четырехкратного увеличения дивидендов от госпакета акций в собственности государства. Неналоговые поступления также существенно выросли (+27% г/г) вследствие увеличения масштабов приватизации госимущества. Значит, когда очень нужно, квази могут быть более сговорчивыми и щедрыми.

Едва ли не главный позитивный момент 2019 года, по мнению эксперта, — резкое увеличение неналоговых доходов государства за счет возросших дивидендных выплат нацкомпаний и повысившиеся поступления от приватизации госимущества.

Затратная часть госбюджета в 2019 году резко выросла на 20,6% до 14 трлн. тенге. Более всего увеличились затраты на сферу соцобеспечения +26% (25% доля в общих затратах) и расходы на экономику, включающие промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру +26,2% (25% доля в общих затратах). Затраты на пенсии были на 14,4% выше, чем годом ранее. В рамках мер повышения доходов населения расходы бюджета на заработные платы выросли почти на 22%.

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«Однако увеличение расходов на экономику было обусловлено сильным спадом в 2018 году и, кроме того, включает расходы на различные имиджевые проекты. Все укрупненные статьи расходов продемонстрировали рост, при этом заметно, что общие расходы за исключением затрат на соцобеспечение и обслуживание долга находятся ниже своих предыдущих значений относительно ВВП», — не спешит радоваться эксперт.

Дело в том, что поскольку три четверти от всех затрат госбюджета было направлено на текущие расходы, бюджетный импульс стимулирует экономику только на коротком промежутке времени, тогда как нагрузка на государственные финансы будет иметь более долговременный эффект.

«Вследствие опережающего роста затрат госбюджета, наращивание его расходов оказывается контрпродуктивным, при этом происходит еще и снижение накоплений Нацфонда из-за увеличения использования его средств. По цепочке это ведет к высоким значениям ненефтяного дефицита на уровне почти в -9% от ВВП и цементирует зависимость госфинансов от нефтяной ренты», — вывод аналитика Halyk Finance и вовсе не внушает оптимизма.

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