«Партийное поле Казахстана: перезагрузить нельзя сохранить». «Иждивенцами можно назвать бюрократов, сидящих в столице». «Обработка власти давлением». «Наш «Титаник» идет ко дну под гнетом облепивших его паразитов»

Сетевой Казахстан 21 февраля 2020г.

IA — CENTR . RU . Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «Партийное поле Казахстана: перезагрузить нельзя сохранить» — В центре действующей раскладки располагается «Нур Отан». Левыми позиционируют себя сразу четыре партии – социал-демократы (ОСДП), народные коммунисты (КНПК), «Ауыл» и «Бирлик». Правый фланг как бы занят демократами из партии «Ак Жол», которые там фактически одни, поскольку «Азат» пребывает в состоянии ликвидации. Таким образом, партийная система даже в своем номинальном состоянии имеет заметный перекос влево. На предстоящих выборах этот крен будет весьма кстати, поскольку в межэлекторальный сезон повестка дня стала откровенно левацкой. Однако разбалансировка соответственно усиливает правый запрос. Но какой пазл сдвинуть, чтобы обновить общий рисунок?

EXCLUSIVE . KZ . «Маргулан Сейсембай: «Иждивенцами можно назвать бюрократов, сидящих в столице»» — Предприниматель и общественный деятель Маргулан СЕЙСЕМБАЙ считает, что у всех реформ должна быть четкая цель — рост числа казахстанцев до 80 млн. человек. Потенциал успеха страны в количестве ее населения, уровне его образования и высоких доходах — Дело в том, что правительство, на мой взгляд, занимается всем и понемногу, но одинаково неэффективно. Я не вижу в действиях правительства четких приоритетов и последовательности. Поэтому я предложил выстроить приоритеты, исходя из долгосрочных целей. А наша главная цель — сохранение нации, языка, сохранение нашей культуры, истории, земли. Так вот чтобы добиться этой главной цели, я считаю, первая задача, которую нам нужно выполнить, это увеличить население Казахстана до 80 млн. человек, а казахов до 50 млн. человек.

INFORMBURO . KZ . «Бахытжан Бухарбай вышел из состава Национального совета общественного доверия» — Общественный деятель, участник акции «Мен ояндым» Бахытжан БУХАРБАЙ заявил о выходе из состава Национального совета общественного доверия. Бахытжан Бухарбай отметил, что сделал всё возможное ради положительных изменений для общества, но власть не прислушивается к мнению членов Национального совета.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Обработка власти давлением» — Вырисовывается одна грубая, но очень эффективная схема. Вовлечь в коррупцию как можно больше людей, создать пирамиду из незаконных построек, автомобилей, недостроенных домов, а потом люди сами выйдут на площадь и потребуют пересмотра для них общеустановленных правил. На минуточку, 170 тыс. владельцев машин – это больше, чем служивых в армии и полиции Казахстана. Хочешь не хочешь, а придется выслушивать и искать компромисс, к большому неудовольствию тех, кто не воспользовался серой схемой и в следующий раз на нее обязательно подпишется.

365 INFO . KZ . «Нам хотят устроить революцию, но это никому не нужно» — Любые так называемые «акции гражданского неповиновения» не только деструктивны по своей сути, но и малоэффективны, считает политолог и историк Булат СУЛТАНОВ. Зато они могут парализовать жизнь района, а то и города. Решать накопившиеся вопросы нужно цивилизованным путем. Но для этого и власть тоже должна сделать ряд определенных шагов.

CONTUR . KZ . Максим ИВОЛГИН – «Пока «Титаник» плывет… Навстречу чему?» — И вот здесь идёт откровенное непонимание в обществе – получается, у нас борьба с коррупцией свелась к охоте на взяточников? Обычно этим же бравируют правоохранительные органы – вот вам телесюжет, вот вам сообщения их пресс-релизов: схвачен, арестован при получении взятки. Но взятка и хищения – это все-таки разные вещи. И вот почему, не откроем никакой тайны, если напишем, что баснословные состояния наших госчиновников определенного ранга в массе своей выстроены далеко не на взятках, т.е. не за некие «вознаграждения» за решение каких-то вопросов. А вот все эти виллы, купленные втайне иностранное подданства, зарубежные счета и т.д. – это все формируется строго за счет крупных хищений госсредств, госбюджета. И никак иначе! Пора понимать, что наш «Титаник» идет ко дну под гнетом облепивших его паразитов.

FORBES . KZ . «Куралай Нуркадилова: Какая бы ты ни была креативная личность, надо уметь зарабатывать» — Женское предпринимательство со всех ракурсов было рассмотрено на форуме Women in Business, прошедшем в четверг, 20 февраля, в Алматы. Отдельное панельное заседание было посвящено креативной экономике. В программе форума значилось приветственное слово акима города Бакытжана САГИНТАЕВА, но, честно говоря, мало кто ждал экс-премьера. На такие мероприятия обычно посылают чиновника уровнем пониже или вовсе зачитывают «слово» по бумажке — сами организаторы. Но на этот раз все было не так. Аким и приехал самолично, и долго говорил о том, чем женщины — бизнес-лидеры могут помочь городу.

KAPITAL . KZ . «Помощь «избранному» бизнесу нарушает рыночные отношения» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ сказал и о создании нового экономического курса, который даст четкое видение ключевых проблем и методов их решения. Что может способствовать достижению поставленных стратегических целей? Своим мнением по этому поводу в интервью поделился независимый финансист Мурат ТЕМИРХАНОВ — То есть сейчас власти начали признавать, что государственная поддержка бизнеса неэффективна и не приводит к повышению конкурентоспособности. С другой стороны, они собираются продолжать эту практику, и более того, теперь будут контролировать использование госпомощи у каждого получателя. Такой подход еще больше увеличит расходы госбюджета и углубит вмешательство чиновников в дела бизнеса, что продолжит снижать эффективность господдержки МСБ.

KURSIV . KZ . «Почему телекоммуникации становятся главным драйвером экономики» — Рассказывает председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек ЕСЕКЕЕВ — На прошлой неделе глава Министерства национальной экономики Казахстана Руслан Даленов сообщил о росте ВВП в январе на 3,6%, при этом телекоммуникационный сектор показал второй после отрасли строительства темп прироста. В последующем сектор телекоммуникаций сохранит за собой лидирующие позиции, в том числе и потому, что рост других отраслей экономики будет тесно связан с его развитием.

CARAVAN . KZ . «Таинственный побег с оружием: мог ли один солдат утащить 160 кг?» — При очень загадочных обстоятельствах пропал 25-летний сержант контрактной службы. Якобы прихватив с собой целый арсенал оружия и боеприпасов. Когда верстался номер. Операция по поимке военнослужащего, сбежавшего из воинской части, завершена.

LITER . KZ . «Слухи о коронавирусе заставили Ахметова лично приехать в Зайсан» — Акиму Восточно-Казахстанской области пришлось приехать в Зайсанский район, чтобы успокоить жителей и лично заверить об отсутствии больных коронавирусной инфекцией.

AZATTYQ . ORG . «РСЕ/РС критикует давление на журналистов Азаттыка и невыдачу им аккредитаций» — Медиакорпорация «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/РС) раскритиковала власти Казахстана за отказ предоставить аккредитацию двум журналистам Казахской службы РСЕ/РС — Радио Азаттык, расценив это как новую попытку вмешательства в работу этого медиаресурса. Аккредитации не были выданы корреспондентам Санату УРНАЛИЕВУ и Марии МЕЛЬНИКОВОЙ.

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