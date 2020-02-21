Лицензии на деятельность в сфере ювелирных изделий могут ввести в Казахстане

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане рассматривается вопрос о введении лицензирования на торговлю и производство ювелирных изделий, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов сената.

«Вопрос ужесточения контроля над ввозом на территорию Казахстана ювелирных изделий прорабатывается госорганами в направлении ввоза только через аэропорт Алматы с прекращением ввоза через другие региональные аэропорты страны. Также рассматривается вопрос о введении лицензирования на торговлю и производство ювелирных изделий», — сообщается в пятницу в ответе Мамина на депутатский запрос.

По его данным, за 2019 год проведено 939 внеплановых и профилактических проверок юридических и физических лиц, реализующих ювелирные изделия: установлено 560 нарушений, выдано 506 предписаний об устранении нарушений, вынесено 243 постановления по делу об адмправонарушении с наложением административных штрафов на Т1,313 млн.

Проверено 51145 ювелирных изделий, выявлено: 5707 изделий, реализуемых без пробирного клейма, 384 изделий без оттиска именника, 31 835 изделий без наличия информации на ярлыках, у 3660 изделий отсутствовало экспертное заключение уполномоченного органа, а у 302 изделий – акта госконтроля, отмечается в документе.

Контрольные функции за незаконным оборотом ювелирных изделий из драгметаллов, согласно документу, «возложены на органы госдоходов и на уполномоченный орган в сфере госфинконтроля».

«По итогам проведенного в 2019 году заседания совета по горнометаллургической отрасли геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым при президенте РК решено закрепить функции госконтроля при ввозе и вывозе ювелирных изделий и драгоценных камней за министерством индустрии и инфраструктурного развития, а функции госконтроля в сфере реализации ювелирных изделий и драгоценных камней – за минторговли и интеграции», — отмечается в документе.