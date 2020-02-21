Сенаторы США раскритиковали план Трампа по увеличению нефтедобычи в Арктике

Алматы. 21 февраля. КазТАГ — Сенаторы-демократы в США раскритиковали план президента Дональда Трампа, предполагающего увеличение площадей добычи нефти и газа на арктических территориях США, сообщает The Hill.

«Группа сенаторов-демократов раскритиковала план администрации Трампа по расширению разработки нефти и газа в запасе в Арктике», — говорится в сообщении.

По мнению сенаторов, увеличение добычи нефти и газа в Арктике негативно скажется на экологии.

«С учетом того, что потепление в Арктике «быстрее, чем в любом другом месте на Земле, снятие существующих мер защиты в этом регионе является безрассудным и неразумным», — заявили сенаторы-демократы в письме на имя министра внутренних дел Дэвида Бернхардта.

Законодатели заявили, что в случае внесения каких-либо изменений в сфере нефтедобычи в этом регионе следует «обеспечить как можно более строгие меры защиты» в особых зонах Национального нефтяного резерва на Аляске и «не выделять дополнительные площади в заповеднике для нефтегазовых разработок».

Как напоминает издание, в прошлом году министерство внутренних ресурсов США выдвинуло план, согласно которому предлагается значительно увеличить площади, на которых можно вести добычу нефти и газа.

«Сенаторы охарактеризовали план, как «часть более масштабной попытки администрации Трампа безрассудно продать американскую часть Арктики под разработку месторождений нефти и газа без учета того, насколько это повредит людям, которые живут в заповеднике и вблизи него, климату, рыбе, дикой природе», — говорится в сообщении.