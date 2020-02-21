Сроки запуска стекольного завода из дела Бишимбаева могут затянуться из-за коронавируса

Нур-Султан. 21 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Сроки запуска стекольного завода из дела бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева могут затянуться из-за коронавируса, сообщил заместитель акима Кызылординской области Бахыт Жаханов.

«Сейчас с учетом вспышки коронавируса в Китае специалисты (компании China Triumph International – КазТАГ) хоть и получили визы для въезда в Казахстан, к сожалению, пока въехать не могут, поэтому сроки запуска могут немного задержаться. Видимо, в июле не введем. Проблемы есть. Если сейчас границу откроют, возможно, мы по ранее озвученным срокам будем успевать», — сказал Жаханов в пятницу на заседании сената, отвечая на вопрос депутата Ерика Султанова по поводу сроков запуска стекольного завода.

Он признал, что сроки запуска завода по производству и обработке листового стекла несколько раз переносились.

«Вопросы возникали с тем, что основная подрядная компания («Шымкентхиммонтаж» – КазТАГ) не выполнила свои обязательства. Пришлось устранять их недоделки. Здесь все непросто. Но сейчас компания China Triumph взяла на себя полностью подрядные работы для устранения всех недоделок. В целом подрядная компания обязалась в мае этого года полностью закончить работы по стекольному заводу, сделать холодный запуск и перезапустить», — добавил замглавы региона.

По его словам, китайская компания до сегодняшнего дня уверяет, что полностью завершит все работы.

«Это, конечно, большой проект стоимостью почти Т42 млрд, производство 197 тыс. тонн листового стекла в год. В период строительства здесь создано 500 рабочих мест, в период эксплуатации – 226 рабочих мест. Практически все работы уже идут к завершению. Осталось завершить наружные сети, подвести железную дорогу, на уровне 83% готовности находится строительство склада. Все вопросы находятся на контроле», — подчеркнул Жаханов.

Напомним, 29 июня 2017 года занимавший тогда пост акима Кызылординской области Крымбек Кушербаев (с сентября 2019 года назначенный государственным секретарем РК) сообщил, что китайская компания China Triumph International ведет переговоры с руководством Кызылординской области о строительстве второй очереди стекольного завода, который планируется открыть уже в декабре текущего года.

3 июля 2018 года еще занимавший пост акима Кызылординской области Крымбек Кушербаев сообщил, что в стекольном заводе произошла смена акционеров, и в 2018 году планируется запуск производства. По его словам, произошла смена участников проекта и подрядчика, а именно «Шымкентхиммонтаж».

История кызылординского стеклозавода связана с делом бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, которого 14 марта 2018 года суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в получении взяток от строительных компаний за заключение контрактов по программе «Нурлы Жол», а также в получении взятки в размере $2 млн за покровительство ТОО «Шымкентхиммонтаж» при строительстве стекольного завода в Кызылорде. Бишимбаев в феврале 2019 года был помилован первым президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и 11 октября вышел на свободу.