Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ – Дархан Калетаев назначен послом Казахстана в Украине, сообщает пресс-служба президента.

«Указами главы государства:Калетаев Дархан Аманович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Украине; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Ирак, государстве Палестина по совместительству», — сообщили в Акорде в субботу.

Калетаев с марта по декабрь 2019 года был первым заместителем руководителя администрации президента, до этого с февраля по март 2019 возглавлял канцелярию премьер-министра, а еще раньше – с июля 2018 года по февраль 2019 года был министром общественного развития.

«Указом главы государства Ордабаев Самат Исламович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Украине, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству», — добавили в Акорде.