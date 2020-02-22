Казахстанец завоевал «бронзу» ЭКМ по спортивной гимнастике в Австралии

Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ — Казахстанец Милад Карими завоевал «бронзу» ЭКМ по спортивной гимнастике в Австралии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Мельбурне (Австралия) продолжается лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал бронзовую награду соревнований. «Бронзу» казахстанский гимнаст завоевал в вольных упражнениях. По итогам своего выступления казахстанец набрал 14,200 баллов», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По данным комитета, на первом месте по итогам турнира расположился представитель Кореи Сунхюн Рю. «Серебро» в активе у россиянина Кирилла Прокопьева.