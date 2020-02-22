Семь участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды

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Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ — Семь участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды, передает пресс-служба АО «НК «Казавтожол».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями движение ограничено на семи участках. Их протяженность составляет 973 км», — сообщила в субботу руководитель пресс-службы нацкомпании Маржан Ордабай.

По данным ведомства, дороги перекрыты для всех видов транспорта на участках а/д: Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км. 16-235 (уч. г. Нур-Султан — п. Шидерты); Алматы-Усть-Каменогорск, км. 971-1068, (уч. с. Калбатау — п. К.Кайсенова); Караганда-Аягоз-Бугаз, км. 707-941 (уч. г. Аягоз — пов. с. Богас); Алматы-Усть-Каменогорск, км. 780-967 (уч. г. Аягоз — с. Калбатау); Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи, км. 7-66 (уч. с. Ушановское — пов. г. Серебрянск); Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ, км. 36-123 (уч. с. Предгорное — гр. РФ; Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ, км. 15-105 (уч. п. Белоусовка — г. Риддер).

Сообщается, что на трассах по Республике в круглосуточном режиме работает 567 единиц техники.

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