Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ — Казахстан завоевал три бронзовые медали на ЧА по видам борьбы в Индии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Чемпионат Азии по видам борьбы в Нью-Дели (Индия) вступил в завершающую фазу. Перед заключительным днем в активе команды Казахстана три бронзовые медали», — говорится в сообщении в воскресенье.

По данным НОК, на третью ступень континентального первенства поднялись Алишер Ергали (97 кг), Мейиржан Аширов (до 70 кг), Даулет Ниязбеков (до 65 кг)».