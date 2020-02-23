Казахстан завоевал три бронзовые медали на ЧА по видам борьбы в Индии

Новости 95 0

Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ — Казахстан завоевал три бронзовые медали на ЧА по видам борьбы в Индии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Чемпионат Азии по видам борьбы в Нью-Дели (Индия) вступил в завершающую фазу. Перед заключительным днем в активе команды Казахстана три бронзовые медали», — говорится в сообщении в воскресенье.

По данным НОК, на третью ступень континентального первенства поднялись Алишер Ергали (97 кг), Мейиржан Аширов (до 70 кг), Даулет Ниязбеков (до 65 кг)».

Похожие материалы:

  1. Три «бронзы» завоевал Казахстан на международном турнире по боксу в Венгрии
  2. Казахстанский спортсмен завоевал «серебро» на ЭКМ по фристайлу в дисциплине могул в Японии
  3. Подорожание дженериков из Индии ожидается в апреле из-за коронавируса
  4. Казахстанец завоевал «бронзу» ЭКМ по спортивной гимнастике в Австралии
  5. Казахстанские боксеры завоевали три золотые медали на турнире в Венгрии

Новости партнеров

Загрузка...