Алматы. 23 февраля. КазТАГ — Задержаны директора ломбардов «Гарант 24» и «Estate» в Алматы, сообщает информационный медиа-портал polisia.kz.

«Региональные директора двух финансовых организаций, организовавшие финансовую пирамиду, задержаны полицией Алматы. По данным следственного управления Департамента полиции города Алматы, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны директора «Гарант 24 Ломбард» и «Estate Ломбард», которые подозреваются в серии мошенничеств путем привлечения вкладчиков в финансовую пирамиду», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 (мошенничество в особо крупном размере) УК РК.

«По предварительным данным, эти финансовые организации промышляли с конца прошлого года. Под предлогом получения хороших дивидендов, они предлагали гражданам «выгодно» вложить свои сбережения. В результате преступным путем завладели чужими денежными средствами. В настоящее время организаторы данного преступного бизнеса задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП», — следует из сообщения.