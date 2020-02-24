«Что происходит с «казахским миром»

Сетевые СМИ о ксенофобии в Казахстане

Жандос АСЫЛБЕКОВ – «Ксенофобия в Казахстане: с этим надо что-то делать» — Межнационального согласия в нашей стране остается все меньше. Пока мы тешили себя иллюзорными представлениями о толерантности и дружбе народов, в недрах казахстанского общества вызревала самая настоящая ксенофобия. И после недавних трагических событий ее носители повылазили изо всех щелей. Сегодня уже очевидно, что перед нами встала острейшая проблема, замалчивание которой чревато крайне негативными последствиями для страны. Что делать? Не будучи экспертом в сфере межэтнических отношений, автор этих строк решил высказать свое мнение. Кто-то, возможно, назовет его обывательским. Пусть…

Судя по тому, что приходилось читать и слышать в последние дни, едва ли не главная претензия к национальным меньшинствам, подогревающая конфликтность в сфере межэтнических отношений, сводится к незнанию представителями этих самых меньшинств государственного языка.

Второй момент. Много говорят и пишут о декоративности и бесполезности Ассамблеи народа Казахстана, о том, что она лишь проедает бюджетные деньги. С этим невозможно не согласиться, но «показушная» АНК – только вершина айсберга.

Кстати, когда многие говорят, что в возникновении таких эксцессов виноваты власть, нерешенность социальных проблем и коррупция, у меня возникает встречный вопрос: но почему недовольные срывают свой гнев на представителях других этносов, которые, в отличие от власти, уж точно не несут ответственности за то, что эти люди оказались в таком положении? Да и реакция на события в Кордайском районе наглядно показала, что дело не только и не столько в социальных проблемах (хотя они тоже не могут не влиять), сколько в каких-то ментальных изменениях, вызванных, скорее всего, падением образовательного уровня, правовым нигилизмом и архаизацией сознания.

Впрочем, это моя сугубо личная оценка, и на вопрос, какие в действительности причины стали определяющими в бурном росте ксенофобских настроений, ответ должен быть получен по итогам серьезных социологических исследований.

Кстати, у нас в законе «национальная рознь» фигурирует в одной связке с «социальной рознью», и в силу этого за возбуждение и той, и другой предусмотрены одинаковые меры наказания. Между тем, первая куда более опасна и разрушительна для общества, особенно в условиях Казахстана, тогда как необходимость присутствия второй в УК вообще вызывает сомнения. Видимо, есть смысл выделить «национальную рознь» в отдельную статью Уголовного кодекса, а заодно дать этому понятию более точную и не допускающую двойного толкования трактовку. Возможно, после этого люди начнут задумываться над тем, что они говорят и пишут, обращаясь к представителям других этносов…

«Данияр АШИМБАЕВ: Если не пресечь фашиствующую пропаганду, то угрозы будут расти» — В госполитике ставка делалась на символы, вот есть АНК, есть дружба народов, давайте их придерживаться. Но эффективность госполитики за последние годы резко упала: коррупция, неэффективность, саботаж, безответственность – стали базовыми характеристиками любого начинания в любой сфере. Даже продажа должностей уже секретом не является.

Во-вторых, изменился национальный состав населения: численность казахов растет, а процесс миграции среди других этносов – достаточно высок. И все это влияет на психику современной молодежи, которая не прошла закалку советской системы межнационального воспитания. И многие ценности, которые нам кажутся естественными, им попросту незнакомы.

В-третьих, это очередной этап адаптации национальностей, проживающих в Казахстане, к современным условиям. Большинство этнических групп – не казахов – научились самостоятельно выживать и в условиях казахстанского рынка и казахстанской политической системы. Для казахов же, которые привыкли опираться на государство, для которых существует достаточно высокий уровень патернализма, такая модель вызывает определенные вопросы. Беднеющей молодежи в регионах более успешные этнические диаспоры являются социальными раздражителями.

Четвертое – это активная в последнее время националистическая пропаганда: история Казахстана активно переписывается, в ней задним числом находят свое место и «деколонизация», и национальные обиды, и идеи об окончательном решении языкового вопроса. Все это находит отклик у определенной части населения. А государство почему-то считает, что использование советских лозунгов, но без использования советского опыта, будет давать тот же результат… Это большая ошибка.

Почему-то в какой-то момент в нашем идеологическом аппарате было утверждено мнение, что казахов интересуют лишь вопросы языка, культуры и истории, а социальные вопросы – не так важны. Но та же ситуация в Жанаозене, где не было этнической составляющей, говорит о том, что для казахов важны и вопросы зарплат, и доходов, и безработицы. С другой стороны, государственные идеологи, видя запрос в обществе на национализм, поставили телегу впереди лошади: не организовав соответствующую идеологическую, педагогическую и воспитательную работы, попытались создать управляемое националистическое движение. Но в итоге получили то, что получили.

При этом не забывайте, что сейчас уезжать начали и казахи, которые утратили веру в государство. Но если националистическая, фашиствующая пропаганда не будет пресечена, если государство не займется нормальным исследованием этих вопросов и принятием мер, то понятно, что уровень конфликтности будет расти.

Петр СВОИК – «Казахстан: между казахской нацией и казахской этнократией» — Заметим, что руководство – сплошь казахское, все без исключения направления внутренней и внешней государственной политики, законотворческой, исполнительной и правоохранительной деятельности, экономики, образования, науки и культуры, информации, ЖКХ, «социалки» и всего, всего — закреплены за казахами. Но не за казахской нацией, потому что как раз казахи, и особенно сельские, исконные носители языка, в наибольшей степени отдалены от благ такой национальной государственности.

Что же касается граждан не казахов, то гарантии равенства их прав определяют чиновники-казахи, а казахи-эксперты объясняют «русскоязычным», насколько эти правила хороши и полностью их удовлетворяют.

Теперь насчет казахской нации – да, в конституционном законодательстве это понятие юридически разведено с гражданами всех национальностей и с собственно народом Казахстана. Единство же народа и нации, — и это краеугольный камень законодательного и идеологического обеспечения нынешнего государственного строительства – государственность казахского языка.

При этом записанные в Конституции нормы об использовании казахского и русского языков органами государственной власти на равных, и об обязанностях государственных органов обеспечить свободное и бесплатное обучение государственному языку, в законе «О языках» элегантно заменены на приоритетность казахского языка и на долг самих граждан овладевать им.

В реальности же так: власть в государстве Казахстан осуществляет не казахская нация, а казахская этнократия. И то – лишь вне сферы интересов иностранных собственников и инвесторов. Фактическим же государственным языком такой казахской государственности является русский. На равных, с которым казахские власти пытаются применять казахский язык, в основном в ритуальной форме.

Казахи же, — особенно в урбанизированной части, русскоязычны либо двуязычны. И к тому же в городах масса смешанных браков уже в-третьих-пятых поколениях. Причем намешано в этих браках, кроме казахского и славянского, столько корейского, татарского, узбекского, уйгурского, еврейского и другого, что и не уследить. Генетика – великолепная, с самоидентификацией в основном тоже все в порядке, а вот с идентификацией себя относительно этнократической казахской государственности … есть вопросы.

Понятно, что казахские власти, хотя бы ради самосохранения и поддержания в стране спокойствия, должны найти способы приведения законодательства и практической государственной политики в соответствие с такими реалиями. Но должна ли казахская этничность так и оставаться основой государственного строительства? Ответ безусловен и безальтернативен – да!

Итак, коль скоро полностью казахская власть уже состоялась, а вот казахская нация, в этническом ли, в гражданском ли смыслах, далеко еще нет, все издержки и проблемы нынешнего положения, как и все риски и вызовы на будущее, ложатся на находящихся при власти казахов. Не слишком хорошо для всех, что только на них, но объективно: если не сами казахи, прежде всего, будут отвечать за страну и нацию, то кто?

Айдар АМРЕБАЕВ – «Что происходит с «казахским миром»» — В социальных сетях и СМИ сегодня одной из активно обсуждаемых тем является казахский фактор. Одни с опаской говорят о росте казахскости общественного пространства, которое якобы угрожает благополучному, мирному существованию других этносов. Другие, торжествуя, утверждают, что наконец-то мол «казахи добились долгожданного доминирования в своей стране», и теперь все встанет на свои места…

Хотелось бы сказать о нескольких вызовах, лежащих в основе тех негативных явлений, которые переживает наша страна в последнее время. Поговорить о том, почему мы сегодня наблюдаем рост социальной напряженности и едва скрываемого недовольства существующим положением, особенно со стороны казахского мира?

Итак, с чем же сталкивается на самом деле этот хрупкий, но весьма амбициозный «казахский мир» сегодня?

Один из известных американских исследователей Центральной Азии профессор Марлен ЛЯРУЭЛЬ, опираясь на демографические данные, пишет о том, что в настоящее время в нашем регионе происходит процесс «постпостсоветскости», который связан с завершением расхождения бывших республик СССР и процессом обретения новой национальной идентичности. В Казахстане, как и во многих постсоветских странах, он сопровождается объективным количественным ростом титульного этноса, заложившим основу новой государственности и его физическим доминированием в бывшем когда-то интернациональном пространстве народонаселения советского Казахстана. При этом рост количества казахов ведет к изменению качества человеческого капитала государства, проявленности его духа и амбиций. Это очень чувствительное состояние рождения Нации. Отсюда возникает целый ряд «вызовов», связанных со столкновением этого нового явления с прежними форматами обустройства жизни, одним из трагических свидетельств которых явились недавние события в Кордайском районе Жамбылской области. Американский эксперт в результате своего исследования делает уверенный вывод о том, что на смену прежней постсоветской идентичности «казахстанскости» приходит феномен «казахскости», отвечающий реальности наступившего постпостсоветского времени. И это совершенно новая реальность нашей страны со всеми вытекающими отсюда следствиями, политическими, экономическими, социальными и культурными.

Таким образом, все общественно значимые темы в процессе принятия решений объективно сегодня проходят сквозь призму казахского сознания, ценностей и интересов. Другое дело — вопрос о качестве казахскости государственных институтов и решений. Являются ли они открытыми, то есть общепризнанными и согласованными в масштабах всего общества, или закрытыми, кулуарными, архаизированными, узко групповыми?

На наш взгляд, в настоящий момент большим вызовом для признания всем обществом легитимности общеказахской гражданственности является архаизация, рост трайбализма, то есть родо-племенной, семейно-клановой и других закрытых форм групповой социальной идентификации, в том числе в процессе формирования элит в стране. Заслоном этому может стать расширение авторитета и влияния демократических институтов и процедур на процессы принятия решений, форматы согласования широких общественных интересов и разных этнических групп. Существует проблема нелояльности и «закрытости» форматов жизни других этносов в Казахстане для этого нового гражданского самосознания с полнокровным знанием и применением государственного казахского языка на всех уровнях и сферах, уважения к ценностям и приоритетам казахского народа.

Девальвация авторитета власти в глазах общества сегодня налицо… Отсюда и неуважительное, а порой и хамское отношение к государственным символам, представителям правопорядка, нормам человеческой этики, игнорирование достоинства личности и попрание права частной собственности.

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