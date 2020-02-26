Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ — Более 50 соглашений подписали Казахстана и Узбекистан в рамках форума в Ургенче, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Сегодня в городе Ургенч Хорезмской области премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром РУ Абдуллой Ариповым и принял участие во II форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана (на тему «Сотрудничество регионального бизнеса в сферах агропромышленной кооперации, промышленности и туризма» – КазТАГ). (…) В завершение форума подписаны 52 документа о развитии экономического сотрудничества, в том числе итоговая декларация форума, а также межведомственные, межрегиональные и коммерческие соглашения в машиностроении, сельскохозяйственной, финансово-банковской, промышленной, инфраструктурной, фармацевтической и других сферах на общую сумму около $500 млн», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, премьер-министр РК выдвинул инициативы по созданию казахстанско-узбекского кластера легкой промышленности на базе СЭЗ «Оңтүстік» в Шымкенте, открытию совместного туристического маршрута по туристским объектам Туркестанской, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей, совместному развитию оптово-распределительных и агро-логистических центров.

Отмечается, что особый акцент Мамин сделал на потенциале сотрудничества двух стран в транзитно-транспортной и логистической сферах.

«Для Казахстана ваша страна – это выход на Южную Азию, для Узбекистана наша территория – это доступ на рынки ЕАЭС и Юго-Восточной Азии, Кавказа и Европы», — сказал премьер-министр РК, подчеркнув необходимость активизации совместных усилий по формированию инфраструктуры коридора «Север-Юг», а также развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

II форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана собрал свыше 300 человек – руководителей государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух стран, позволил представителям деловых кругов двух стран провести встречи в формате B2B (business-to-business), а также на специально организованной выставке презентовать свои производственные и инвестиционные возможности.