Власти Восточной Ливии заявили о невозможности снятия нефтяной блокады силовым путем

Алматы. 26 февраля. КазТАГ — Министр иностранных дел Восточной Ливии Абдулхади Лахвидж заявил, что не может положить конец нефтяной блокаде, сообщает Reuters.

«Лахвидж заявил, что его правительство, наряду с международно-признанной администрацией в Триполи, не может заставить членов восточных племен снять нефтяную блокаду, которую он назвал «народным решением», — говорится в сообщении.

По словам Лахвиджа, правительство Триполи использует доходы от нефти для оплаты тысяч наемников, прибывших из Сирии. Он также подтвердил, что его сторона, возглавляемая восточным командующим Халифой Хафтаром, не будет участвовать в политических переговорах, которые должны начаться в среду в Женеве, заявив, что с миссией США не было достигнуто соглашение о составе их делегации.

«На данный момент участие приостановлено», — сказал он.

Как сообщает издание, в среду ООН планировала организовать встречу представителей обеих сторон ливийского конфликта, чтобы положить конец боевым действиям в Триполи в рамках диалога, охватывающего военные, политические и экономические аспекты.

Напомним, 18 февраля сообщалось, что Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила, что приостановка экспорта нефти из-за закрытия нефтяных месторождений и портов привела к потере более чем $1,6 млрд.