Еще один пойман по делу о побеге сержанта и пропаже оружия из воинской части близ Шымкента

Шымкент. 26 февраля. КазТАГ — Еще один пойман по делу о побеге сержанта Абылая Балгынбай и пропаже оружия из воинской части близ Шымкента, сообщает информационный медиа-портал polisia.kz.

«Следственно-оперативной группой установлен еще один фигурант – соучастник военнослужащего Абылая Балгынбай. Установлено, что соучастник приобрел у Балгынбай А. за денежные средства два пистолета, которые у него изъяты. Цель и мотивы, побудившие его приобрести огнестрельные оружия, а также обстоятельства совершения преступления будут установлены в ходе следствия. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении в среду.

Напомним, 20 февраля информацию о побеге солдата-срочника в Шымкенте с оружием начали распространять в мессенджерах. Сообщалось, что военный совершил кражу оружия: АК-74 – 30 единиц, 9 мм ПМ – 27 единиц, патроны АК – 420 единиц, патроны к ПМ – 48 единиц, травматический ПМ – одна единица. Позже сведения о побеге контрактника и пропаже оружия подтвердили в минобороны РК. В МВД, комментируя ситуацию, отмечали, что на поиски беглеца были подняты гарнизоны Шымкента и Туркестанской области, а также Нацгвардия. Вечером 20 февраля стало известно, что сержант Абылай Балгынбай задержан.

21 февраля министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщал, что устанавливаются соучастники сбежавшего с оружием военнослужащего.

24 февраля стало известно, что еще двое пойманы по делу о побеге сержанта и пропаже оружия из военной части близ Шымкента.

25 февраля Тургумбаев сообщил, что в отношении руководства воинской части близ Шымкента возбудили дело о халатности. Начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов отметил, что по делу о побеге сержанта и пропаже оружия из воинской части (в/ч) близ Шымкента арестованы командир дивизии, оперативный дежурный, а также рядовой контрактной службы. Также Адилов сообщил, что оружие из воинской части близ Шымкента похищали с конца января до середины февраля.