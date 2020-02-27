«Для него в стране закончились все должности»

Сетевые СМИ о Дархане Калетаеве

«Президент дал поручения вновь назначенному послу РК в Украине Дархану Калетаеву» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял вновь назначенного посла Казахстана в Украине Дархана КАЛЕТАЕВА, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Фото пресс-службы Президента РК

Собеседники обсудили вопросы развития стратегических связей между двумя странами, активизации торгово-экономических отношений, а также усиления взаимодействия в IT-сфере. По итогам встречи Президент дал Дархану Калетаеву ряд конкретных поручений.

««Идеолог» Акорды Калетаев отправлен послом в Киев на фоне митингов в Казахстане» — Дархан КАЛЕТАЕВ, в декабре освобожденный от должности первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана, получил назначение на должность посла Казахстана в Украине. Он сменил на этом посту Самата Ордабаева, теперь экс-посла Казахстана в Украине и в Молдове по совместительству.

48-летнего Калетаева, который в 2000-х годах курировал отдел внутренней политики в министерстве информации и общественного согласия, а затем работал в администрации президента Казахстана, называют «идеологом» Акорды. Он работал заведующим социально-политическим отделом и отделом государственного контроля администрации до своего назначения в 2007 году на должность заместителя руководителя администрации. В 2008–2009 годах был заместителем председателя партии «Нур Отан».

Первым заместителем руководителя администрации президента Казахстана Калетаев стал в марте прошлого года, спустя несколько дней после внезапной отставки Нурсултана НАЗАРБАЕВА, правившего страной почти 30 лет (Назарбаев после отставки сохранил широкие полномочия, позволяющие ему оказывать значительное влияние на управление страной).

Калетаев назначен на пост посла в Украине на фоне попыток Нур-Султана добиться выдачи проживающей в Киеве Жанары Ахметовой, соратницы оппозиционного политика Мухтара АБЛЯЗОВА, живущего последние годы за рубежом.

Абылай САРСЕНБАЕВ — «Бэкграунд Калетаева и до Киева доведет» — Одной из самых обсуждаемых тем отечественного медиапространства был вопрос касательно того, куда же отправят Дархана КАЛЕТАЕВА.

Несмотря на то, что он был отправлен послом в Украину с позиции первого замруководителя АП, он по-прежнему остается в обойме. Калетаев — тяжеловес-selfmade, который сделал себя сам.

Калетаевский бэкграунд — один из редких случаев в отечественной истории. Он начинал из рядовых позиции специалиста первой категории кабмина, проработал на всех ступенях госслужбы, побывал первым зампредом партии Nur Otan, был одним из рулевых ФНБ «Самрук-Казына», депутатом сената, дважды занимал пост министра, руководил канцелярией премьер-министра, дважды курировал внутриполитический блок на позиции первого заместителя руководителя АП.

Если посмотреть на его послужной список, то получается, что для него в стране закончились все должности. До такой степени, что пришлось искать её за пределами страны.

«Фактор Токаева и назначение Дархана Калетаева послом в Украину» — Переход Дархана КАЛЕТАЕВА на дипломатическую службу вызвал довольно противоречивые пересуды. Из советской номенклатурной традиции посольскую должность принято расценивать как признак пусть и временной, но все же утраты позиций.

Но подобное отношение к дипслужбе как к обочине политической жизни было оправданным до вступления в должность президента страны кадрового дипломата Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Новый президент глубоко понимает значимость дипломатии во всех ее тонкостях, а значит практикует в этом отношении и качественно иные подходы. В рамках которых дипломатическая служба определенно не расценивается как место ссылки, а обретает значение с точки зрения максимальной реализации внешнеполитических интересов страны.

Украина в данном контексте также имеет особое значение, поскольку сегодня здесь пересекаются интересы крупнейших геополитических полюсов. Именно на Украине замкнулся клубок противоречий, с которых начинается санкционное противостояние западного мира с Россией и проходит ключевая линия международного напряжения. С этой точки зрения украинское направление в дипломатии становится одним из ключевых.

Тот факт, что Дархан Калетаев работал в команде Касым-Жомарта Токаева на ключевой позиции главного идеолога, свидетельствует о высоком доверии. Которое, по всей видимости, сыграло ключевую роль в выборе кандидатуры на непростое украинское направление.

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