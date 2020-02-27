Алматы. 27 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. 66 случаев заболевания корью в Алматы зарегистрировано в 2020 году, сообщает департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) города.

«С начала 2020 года в Алматы зарегистрировано 66 случаев кори, в том числе 52 случая – среди непривитых детей и 14 случаев – среди взрослого населения без данных о прививках. Эпидемический порог при кори не существует, так как данная инфекция является вакциноуправляемой», — говорится в ответе ДККБТУ на официальный запрос агентства в четверг.

В ведомстве отвечают, что по сравнению с первой декадой января прошлого года заболеваемость корью в Алматы увеличилась на 10 случаев.

«Основным контингентом заболевших явились непривитые дети, в том числе не достигшие по возрасту срока проведения профилактических прививок против кори. Подъем заболеваемости корью был отмечен с ноября по декабрь месяцы 2019 года. На сегодняшний день уровень заболеваемости стабилизировался», — отметили в департаменте.