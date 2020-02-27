Кинокритик Кадырбаев режиссеру Турсунову: Вы как клещ впиваетесь во все руководящие посты

Алматы. 27 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Известный казахстанский кинокритик Карим Кадырбаев в открытом письме председателю Союза кинематографистов Казахстана Ермеку Турсунову обвинил последнего в том, что он ломает жизни молодым кинематографистам.

«На организованной вами встрече с молодыми кинематографистами вы озвучили одну интересную мысль: «Вы молодые, не понимаете, что когда мы уйдем, это все вам останется. И Союз, и «Казахфильм»». Это здорово, Ермек Каримжанович! Прекрасные слова. Но есть один вопрос: а когда вы намерены уйти? Ведь представители вашего поколения и конкретно вы – не из тех, кто когда-то куда-то добровольно уходили. Вы же, подобно клещу, впиваетесь во все руководящие должности, а там, куда сами не дотягиваетесь, проталкиваете своих друзей и ставленников. И что же получается? При вашем крепком здоровье вы никуда не уйдете еще, как минимум, лет 20. И тут вдруг (чисто гипотетически) настанет наше время. А нам к этому самому времени будет примерно столько же, сколько вам сейчас. Что же получается? На смену одним старикам придут другие старики?» — говорится в письме Кадырбаева.

В качестве примера того, как, по его мнению, Турсунов ломает жизни, Кадырбаев привел историю Ахата Ибраева – молодого кинематографиста, получившего престижное образование по программе «Болашак» и занявшего пост председателя Союза кинематографистов.

«Что он сделал в первый год на этом посту? Он как раз-таки попытался объединить кинематографистов всех поколений. Он провел праздник «День казахстанского кино» для всего казахстанского киносообщества. Потом он помог Ассоциации кинокритиков Казахстана провести четвертую церемонию награждения «Выбор критиков». Что вы в ответ сделали с Ибраевым? Вы насильственно сместили его с поста, заручившись поддержкой своего поколения, которое на тот момент составляло, как минимум, 80% состава СК. А затем устроили травлю, таская его по судам, не давая ему заниматься любимым делом. Вы за три года угробили здоровье, силы и весь творческий потенциал молодого мужчины, который мог бы сделать массу полезного для страны. И теперь мы должны вам доверять?» — пишет кинокритик.

Также критику претит манера общения Турсунова с коллегами, когда тот называет их молодежью.

«Но я вам открою секрет. Это не молодежь. Это взрослые люди, которым от 30 до 40 лет, у которых уже есть семьи и дети, многие из них уже заработали свой миллион долларов на кино, ни копейки не прося у государства. И им вы вместе с «Казахфильмом» и Союзом кинематографистов нужны примерно так же, как вам были нужны фильмы про «Бизнес по-казахски», «Сиситай» и «Келинка Сабина»», — уверен Кадырбаев.

Вместе с этим критик указал на то, что талантливые кинематографисты Казахстана просто уезжают работать за границу, чтобы не иметь ничего общего с Турсуновым и его командой.

«А знаете где настоящая талантливая молодежь сейчас? Она уехала. От тех, кто может их открыто называть «лилипутами», «щеглами» и «шелупенью». Они убежали от вашего бесконечного «Молчи, когда старшие говорят!» Там они занимаются творчеством, а не подковерными играми престолов. Там у них настоящая, живая конкуренция, а не соревнование, чей агашка круче и кто кому сейчас позвонит и решит все вопросы», — говорится в письме.

Критик отметил, что рискует, обращаясь к Турусунову с таким письмом, потому что видел своими глазами что тот сделал с Ибраевым.

«Но молчать и закрывать глаза я больше не намерен. Хотя бы потому, что вы поломали жизнь моему товарищу. И давайте вернемся к моему вопросу: когда вы намерены уйти? Если вас, как Совесть нации, так сильно беспокоит, что без вас рухнет «Казахфильм» или Дом кино, то мы вам клятвенно обещаем все сохранить, достроить и приумножить. До вас оно стояло и после вас еще сто лет простоит», — резюмирует Кадырбаев.

Напомним, 26 февраля стало известно, что режиссер и продюсер Ахат Ибраев обвинил Турсунова в давлении на суд, используя имя президента Казахстана, членство в Национальном совете общественного доверия (НСОД) и в общественном совете агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГПК) РК.