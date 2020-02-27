Адский котел

В Казахстане никто не лишен свободы действий – ни мошенники, ни их потенциальные жертвы

На днях я попала в ловушку. В интернете встретила рекламу об автоматическом инвестировании. От имени Павла Дурова и его брата Николая. Павла вы все знаете. Это он создал ВК и Телеграм… Дословно не скажу, о чем была реклама, но там все было завязано очень круто. Я же в курсе о том, что Дуров создал блокчейн-платформу TON, пытается продвигать свою криптовалюту Gram. И ему не дают это делать США. И вот в этой рекламе все это завязано в один клубок. Конечно, показалось, что предлагается что-то суперновое – прорыв в инвестировании!

Видео было очень коротким, но емким по содержанию настолько, что я решила пройти по ссылкам – а меня трудно подцепить на крючок. Думаю, с профессиональной точки зрения будет очень полезно. Заполнила небольшую форму – имя-фамилия-телефон.

Лишь успела завершить регистрацию, как мне тут же, в ту же секунду, позвонили из Литвы. Потом будут донимать звонками из Эстонии, Дании, Швеции, неопределяющихся частей света.

Я сразу поняла всю суть: Дуров здесь вообще ни при чем, это Форекс, уже давно набивший всем оскомину. Я тут же потеряла к проекту интерес, но мои отказы словно не слышит человек на том конце провода. Ему во что бы то ни стало нужно заполучить мои деньги…

Так вот, к чему я? Форекс в Казахстане не имеет официального разрешения на работу. И его, кажется, считают чуть ли не финансовой пирамидой. Но всякие людишки все равно подвизаются на этом.

«Не дайте себя обмануть!»

А вот еще одна история, тоже свеженькая.

«Сегодня мы в казахстанском сегменте телеграма успешно построили Пирамиду здравого смысла! Спасибо коллегам, которые поделились постом про Пирамиду 14 300 тенге или игру «Котел/Черная касса». Суммарно пост набрал более 15 тыс. просмотров и хочется верить, что кого-то защитил», — написал Андрей Чеботарев, автор Телеграм-канала FINANCE.kz.

На момент написания этой статьи количество просмотров поста только на этом канале превысило 30 тыс.

Предыстория такова. Андрей Чеботарев – автор этого поста. Читаем:

«ВНИМАНИЕ! ПИРАМИДА!

В Казахстане массово рассылается в мессенджеры игра «Котёл, или Чёрная касса». Суть игры – вложить 14 300 тенге на старте, привести с собой двоих людей, которые тоже вложат. По мере прихода людей вы будете двигаться на верхние этажи пирамиды и в итоге получите 114 000 тенге, пишут в таких объявлениях.

@FINANCEkaz предупреждает! Эта схема – обычная схема Понци, которая обеспечивает доходы более ранних инвесторов за счет средств, полученных от более поздних инвесторов. Говоря проще, это финансовая пирамида, ровно такая же, какой была МММ, Кэшбери или различные жилищные и круизные кооперативы, популярные прямо сейчас.

Основной «прикол» такой схемы – она действительно работает на начальных этапах. Как только заканчивается поток новых игроков – доход иссякает. В плюсе остаются создатели и те, кто пришел в начале, а платят за всё те, кто был последним.

Не дайте себя обмануть! Расскажите об этом своим близким, которые могут не знать и соблазниться обещаниями легких денег».

В то время как WhatsApp продуцирует вирусные мошенничества, Телеграм становится поистине народным каналом получения полезной информации. Благодаря тому, что финансист Андрей Чеботарев не поленился написать этот пост, а другие финансовые Телеграм-каналы размножили его, знание об этой пирамиде, возможно, поможет людям избежать ошибочных решений.

Хочется верить.

Регулятор занялся «прожаркой»

В это же самое время на сайте финансового регулятора – Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка тоже появилась такая информация, но под откровенно «жареным» соусом: «Изобретательные «пирамидостроители» запустили новый челлендж в WhatsАpp».

«Казахстанские пользователи в смятении: на их мобильный приходят заманчивые предложения о возможности легкого заработка. В WhatsАpp активно пересылаются условия так называемой «игры» – финансового челленджа, суть которой отражает весь принцип работы настоящей финансовой пирамиды. Разбиралась с условиями этой игры, именуемой также «Котел или Черная касса» Fingramota.kz», — цитируем начало информационного сообщения (стилистика и пунктуация сохранена).

Если бы такой заголовок и такой текст появился в желтой газетенке или на любом сайте, специализирующемся на чернухе и хайпе – одно, но когда это официальный сайт государственного органа, который должен в том числе защищать права потребителей, – это совершенно другое.

Разъяснения, что такое финансовая пирамида, долгие и пространные. Так обычно пишут первокурсники журфаков, которые, еще ничего не умея, мечтают о «простынях» – это, на сленге журналистов-газетчиков, статья как минимум на целую полосу. Очень часто эти «авторы» впервые сами узнают о каких-то банальных истинах, которые им до этого не были известны, и пытаются их тиражировать.

Единственное, что в этой информации представляет ценность то, что перечислены признаки финансовой пирамиды, которые, конечно, полезно усвоить каждому.

P. S. Разность в подходах к современной проблеме финансовых мошенничеств очевидна. Если профессиональные участники рынка впервые столь оперативно и дружно проявили свое неравнодушие к проблеме мошенничества, то регулятор, увы, не демонстрирует особой озабоченности, не обращается в правоохранительные органы и не собирается искать бенефициаров массовых рассылок по WhatsApp. Может быть, это новая степень свободы общества?

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