Среднестатистический рост зарплат в РК связали с резким ростом окладов отдельных лиц

Алматы. 27 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане стало больше единичных случаев, когда отдельным работникам выплачивают очень большой оклад, заявил управляющий директор Центра исследований прикладной экономики (Applied Economics Research Centre, AERC) Олжас Тулеуов.

«Рост средней арифметической оплаты труда не отражает общей тенденции повышения уровня большинства оплат наемных работников в Казахстане, а показывает, что в стране просто стало больше максимальных выбросов, или экстремумов по зарплате – «единичных» случаев, когда отдельным работникам выплачивают очень большой оклад», — сообщил Тулеуов в четверг.

По его словам, комитет по статистике министерства национальной экономики опубликовал модальную и медианную среднегодовые зарплаты в Казахстане за 2019 год. При этом, модальная заработная плата, которая отражает наиболее частую величину оплаты труда за 2019 год снизилась по сравнению с 2018 годом на 27%, до Т58 тыс., медианная среднегодовая зарплата, демонстрирующая серединную точку среди показателей оплаты труда, если расположить их по убыванию или возрастанию, – выросла на 5,6% до Т112 тыс., а средняя арифметическая зарплата выросла на 14%, до Т187 тыс.

«Выборка наблюдений, которую использует Комстат (МНЭ – КазТАГ) для проведения данного исследования, относительно небольшая, а значит – требует расширения», -отмечает эксперт.

В свою очередь, снижение модальной и одновременный рост средней арифметической заплаты отражает увеличение неравенства по доходу среди наемных работников Казахстана, добавляет эксперт.

«Можно суверенностью заявить, что зарплаты в Казахстане в целом низкие, и это, как правило, проявляется в менее урбанизированных регионах страны», — резюмирует Тулеуов.