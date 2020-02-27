Пакистан собирается расторгнуть контракты с крупнейшими поставщиками СПГ

Алматы. 27 февраля. КазТАГ — Пакистан собирается расторгнуть долгосрочные контракты со своими крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) – компаниями Eni и Gunvor из-за снижения спотовых цен, сообщает Bloomberg.

«Основной покупатель сжиженного природного газа в Пакистане рассматривает возможность расторжения двух долгосрочных контрактов, поскольку падение спотовых цен и изобилие предложения создают возможности для более дешевых поставок. Государственная пакистанская LNG Ltd. изучает возможность воспользоваться положениями о расторжении, предусмотренными в контрактах, которые она подписала с Eni SpA и Gunvor Group Ltd. в 2017 году. Расторжение обоих контрактов может обойтись пакистанской фирме в $300 млн в виде штрафов», — говорится в сообщении.

Как сообщается, цены на СПГ по этим двум контрактам в два раза выше, чем нынешние цены на рынке.

«Пятилетний контракт с Gunvor, срок которого заканичается в июне 2022 года, оценивается в 11,62% Brent – или около $7,42 за миллион БТЕ. Цены на СПГ по контракту с Eni, действующим в течение 15 лет до 2032 года, составят 11,6247% в течение первых двух лет, 11,95% в течение следующих двух лет, а затем 12,14% в течение оставшихся 11 лет», — уточняет издание.

При этом отмечается, что избыток новых поставок СПГ и замедление роста спроса привели к тому, что спотовые цены достигли рекордно низкого уровня, что сделало долгосрочные контракты более дорогими и менее выгодными. Аналитики, в том числе аналитики Morgan Stanley, прогнозируют, что глобальный переизбыток предложения может сохраниться в течение следующих нескольких лет, в результате чего покупатели будут оказывать давление на продавцов с целью пересмотра контрактов.

«Пакистан не одинок в поиске лучших предложений. Японская Osaka Gas в прошлом году подала в арбитражный суд на Exxon Mobil Corp. в связи со спором о пересмотре цен. Индийские импортеры газа начали переговоры с Катаром о том, чтобы цены на СПГ не были привязаны к ценам на нефть и тарифы были бы снижены. В 2015 году Petronet LNG пересмотрел формулу ценообразования в своем 25-летнем контракте с Катарским RasGas, что привело к снижению цен», — отмечается в публикации.

Как сообщается, пакистанский рынок СПГ все еще открыт для новых поставок и пересмотренных контрактов, если цены будут более благоприятными. Пакистан считается одним из крупнейших рынков сбыта для топлива, по прогнозам Bloomberg, к 2023 году импорт может вырасти на 80% с уровня прошлого года.