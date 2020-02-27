Цены на нефть могут остаться низкими в марте и апреле вопреки сокращению добычи ОПЕК

Алматы. 27 февраля. КазТАГ – Цены на нефть могут остаться низкими в марте и апреле вопреки сокращению добычи странами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает CNBC.

«Даже если ОПЕК сократит добычу на 600 тыс. барр в день, цены на нефть могут оставаться низкими до апреля. Это связано с тем, что запасы растут на фоне снижения спроса на нефть из-за вспышки коронавируса», — сказал в четверг глава отдела стран Азии S&P Global Platts Кан Ву.

При этом издание отмечает, что по мере того, как усиливалось влияние коронавируса на экономику, ОПЕК сократила свои прогнозы мирового спроса на нефть.

«Что касается Китая, где началась вспышка коронавируса, ОПЕК пересмотрела свой прогноз спроса на 0,2 млн барр в сутки в первой половине года. Фьючерсы на нефть марки Brent на международном уровне находились на уровне $52,81 за барр, снизившись в Азии на 1,16% в четверг днем, в то время как фьючерсы на нефть в США упали на 1,33% до $48,08 за барр», — говорится в публикации.

По мнению Ву, ситуация с ценами на нефть может улучшиться к лету.

«Саудовская Аравия является ключевым игроком, поэтому она охотнее соглашается на сокращения. Таким образом, дополнительное ограничение в 600 тыс. барр в день окажет некоторую поддержку рынку. Однако нынешнее наращивание запасов, возможно, придется реализовать в апреле. С точки зрения цен, рынок все еще может быть слабым в марте и апреле, прежде чем он улучшится летом», — добавил Ву.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет около 80 тыс. человек, летальных случаев – 2774, выздоровели – порядка 19 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.