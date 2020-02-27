Саудовская Аравия запретила въезд желающим совершить малый хадж из-за коронавируса

Алматы. 27 февраля. КазТАГ — Саудовская Аравия временно запретила въезд для паломников, желающим совершить Умру (малый хадж), из-за коронавируса, сообщает Arab News.

«Саудовская Аравия временно запретила въезд для паломников, желающим совершить Умру, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Также введен временный запрет и на посещение паломниками мечети Пророка в Медине», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что владельцам туристических виз из стран, которые, как считается, представляют особенно высокий риск распространения вируса, также будет отказано во въезде в Саудовскую Аравию.

«Министерство здравоохранения Саудовской Аравии еще раз заявило в четверг, что в Королевстве не было подтвержденных случаев коронавируса. Позже авиакомпании Dubai Airline и Emirates заявили, что, начиная с четверга, не будет перевозить в Саудовскую Аравию пассажиров с паломническими визами на Умры или туристов из почти двух десятков стран», — отмечается в публикации.

Как сообщается, органы здравоохранения в пунктах въезда будут проверять, какие страны прибывшие посещали до приезда в Саудовскую Аравию, и применять все необходимые меры предосторожности.

«Чиновники Саудовской Аравии подчеркнули, что ограничения носят временный характер и будут постоянно пересматриваться органами здравоохранения. Они вновь заявили о поддержке и осуществлении королевством международных усилий по ограничению распространения вируса, а министерство иностранных дел настоятельно призвало граждан не ездить в страны, наиболее пострадавшие от коронавируса», — сказано в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, составляет около 80 тыс. человек, летальных случаев – 2774, выздоровели – порядка 19 тыс. человек.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.