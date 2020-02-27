Саудовская Аравия запретила въезд желающим совершить малый хадж из-за коронавируса

Алматы. 27 февраля. КазТАГ — Саудовская Аравия временно запретила въезд для паломников, желающим совершить Умру (малый хадж), из-за коронавируса, сообщает Arab News.
«Саудовская Аравия временно запретила въезд для паломников, желающим совершить Умру, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Также введен временный запрет и на посещение паломниками мечети Пророка в Медине», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что владельцам туристических виз из стран, которые, как считается, представляют особенно высокий риск распространения вируса, также будет отказано во въезде в Саудовскую Аравию.
«Министерство здравоохранения Саудовской Аравии еще раз заявило в четверг, что в Королевстве не было подтвержденных случаев коронавируса. Позже авиакомпании Dubai Airline и Emirates заявили, что, начиная с четверга, не будет перевозить в Саудовскую Аравию пассажиров с паломническими визами на Умры или туристов из почти двух десятков стран», — отмечается в публикации.
Как сообщается, органы здравоохранения в пунктах въезда будут проверять, какие страны прибывшие посещали до приезда в Саудовскую Аравию, и применять все необходимые меры предосторожности.
«Чиновники Саудовской Аравии подчеркнули, что ограничения носят временный характер и будут постоянно пересматриваться органами здравоохранения. Они вновь заявили о поддержке и осуществлении королевством международных усилий по ограничению распространения вируса, а министерство иностранных дел настоятельно призвало граждан не ездить в страны, наиболее пострадавшие от коронавируса», — сказано в сообщении.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной
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Также сообщалось о закрытии из-за коронавируса Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос». Изначально МЦПС был закрыт до 15 февраля, позднее решение о закрытии МЦПС продлили до конца февраля, а затем – до середины марта.