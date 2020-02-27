Руководство «дочки» «КазАгро» обвинили в незаконном размещении Т11 млрд в частном банке

Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Руководство дочерней структуры холдинга «КазАгро» – «Аграрной кредитной корпорации» незаконно разместило Т11 млрд в банке «Хоум Кредит», сообщает антикоррупционная служба.

«Сегодня сложилась порочная практика, когда субъекты квазигоссектора размещают полученные из бюджета средства на долгосрочных депозитах в банках второго уровня. Преследуя цель получения «наживы», а не своевременного и качественного выполнения работ, ставится под угрозу реализация самой госпрограммы. Сегодня агентством проводится расследование по дочерней организации «КазАгро» – «Аграрной кредитной корпорации». Ее руководство за незаконное вознаграждение разместило Т11 млрд на депозите в банке «Хоум Кредит», хотя эти средства предназначались для льготного кредитования предпринимателей на селе.И это показатель только по одному банку», — сказал в четверг на IV республиканском форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

По его словам, «все это стало возможным из-за пробелов в законодательстве, над устранением которых агентство уже работает».

О «дочке» холдинга «КазАгро» Шпекбаев упомянул, говоря о том, что «миллиардные суммы бюджетных средств ежегодно выделяются на строительство соцобъектов, обеспечение водой, развитие сельского хозяйства и так далее».

Напомним, 24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сказал о том, что с 2007 по 2018 годы госхолдингам суммарно выделено более Т7 трлн. Это, как отметил глава государства, «большие деньги». Поэтому, добавил он, «страна должна увидеть осязаемые результаты». Как уточнил Токаев, «по итогам анализа счетного комитета выявлен ряд системных проблем: дублирование функционала, раздутая структура и штаты». Он отметил, что «КазАгро» имеет три дочерние компании с 2 тыс. сотрудников.