Атырау. 27 февраля. КазТАГ – Запрет на деятельность рыбоводств в водоохранных зонах рек намерены снять в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Рассмотреть вопросы снятия запрета рыбоводным хозяйствам на деятельность в водоохранных зонах рек, а также сократить платы субъектами рыбоводства за пользование водными ресурсами, предусмотрев лишь оплату фактических расходов воды. Совершенствовать механизм оплаты за пользование рыбными ресурсами, включая снижение ставок платежей», — сказал премьер-министр Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Атыраускую область.

Глава кабмина отметил необходимость принятия системных мер для развития рыбного хозяйства страны и поручил к 1 апреля подготовить проект Концепции развития рыбного хозяйства РК, а также поручил разработать и внедрить информационную систему прослеживаемости рыбной продукции.

«В течение месяца подготовить предложения по увеличению сроков рыболовства в Каспийском море и на реке Жайык, а также разрешению рыболовства в ночное время. Расширить меры государственной поддержки субъектов рыбного хозяйства и отнести рыбное хозяйство к числу приоритетных направлений экономики», — сказал руководитель правительства.

Также Мамин поручил рассмотреть вопрос закупа дноуглубительной техники для обеспечения регулярного проведения рыбохозяйственной мелиорации, а также подготовить предложения по финансированию материально-технического оснащения рыбоводных заводов и территориальных инспекций рыбного хозяйства.