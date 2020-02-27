Шымкент. 27 февраля. КазТАГ – Задержан четвертый подозреваемый в хищении оружия из военной части близ Шымкента, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«Следственно-оперативная группа сотрудников МВД и КНБ сегодня задержала еще одного подозреваемого в хищении оружия из воинской части – четвертого соучастника преступления военнослужащего младшего сержанта Абылая Балгынбай», — говорится в сообщении в четверг.

По словам полицейских, мужчина скрывался в Шымкенте в доме своего знакомого.

«У него изъяты два боевых пистолета «Макарова» и травматический пистолет, похищенные из воинской части», — уточнили в МВД.

Ранее сотрудниками межведомственной группы были задержаны еще трое друзей военнослужащего, которые, по версии следствия, приобрели у сержанта огнестрельное оружие.

«После совершения преступления все подозреваемые разъехались и предпочли скрываться от полиции. Поэтому задержания проводились сразу в нескольких регионах: в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось не только установить и задержать всех причастных к преступлению лиц, но и изъять все похищенное ими оружие. Это – 29 автоматов «Калашникова» и 28 пистолетов «Макарова», травматический пистолет, а также два штык-ножа. На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что угрозы использования оружия в преступных целях больше нет. В качестве подозреваемых лиц по данным уголовным делам в общей сложности привлекаются восемь человек: четверо военнослужащих, в том числе командир дивизиона, и еще четверо гражданских – соучастников Абылая Балгынбай», — сказано в сообщении.

Напомним, 20 февраля информацию о побеге солдата-срочника в Шымкенте с оружием начали распространять в мессенджерах. Сообщалось, что военный совершил кражу множества единиц огнестрельного оружия. Позже сведения о побеге контрактника и пропаже оружия подтвердили в минобороны РК. В МВД, комментируя ситуацию, отмечали, что на поиски беглеца были подняты гарнизоны Шымкента и Туркестанской области, а также Нацгвардия. Вечером 20 февраля стало известно, что сержант Абылай Балгынбай задержан.

25 февраля министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что в отношении руководства воинской части близ Шымкента возбудили дело о халатности. Начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов отметил, что по делу о побеге сержанта и пропаже оружия из воинской части (в/ч) близ Шымкента арестованы командир дивизии, оперативный дежурный, а также рядовой контрактной службы. Также Адилов сообщил, что оружие из воинской части близ Шымкента похищали с конца января до середины февраля.