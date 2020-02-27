Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ — Туман и гололед ожидаются в Северо-Казахстанской и Костанайской областях в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«28 февраля в СКО местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 28 февраля днем ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. 28 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 28 февраля ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.