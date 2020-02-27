В несколько миллиардов тенге оценили ущерб от незаконного отлова ТНГ соколов-балобанов в РК

Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – В несколько миллиардов тенге оценили ущерб от незаконного отлова транснациональными группировками (ТНГ) соколов-балобанов в Казахстане, сообщает пресс-служба комитетат национальной безопасности (КНБ) РК.

«КНБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территориях Шымкента, Мангистауской, Жамбылской и Туркестанской областей пресечена незаконная деятельность ряда ТНГ. Подозреваемые продолжительное время занимались нелегальным отловом краснокнижных соколов-балобанов для их последующего контрабандного вывоза через казахстанско-узбекскую и казахстанско-кыргызскую границы в страны Ближнего Востока. По расчетам специалистов, нанесенный ущерб государству от незаконной деятельности указанных преступных групп оценивается в несколько миллиардов тенге», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В отношении организаторов и участников заведены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 339 (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК РК.

«Следственные мероприятия продолжаются», — добавили в КНБ.