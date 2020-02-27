Порядок заключения договора электроснабжения с физлицами упростили в Казахстане

Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Порядок заключения договора электроснабжения с физическими лицами упростили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

«Раньше для заключения договора электроснабжения потребителю было необходимо предоставлять в энергоснабжающую организацию девять документов и требовалось физическое присутствие для его подписания. При этом, потребитель часть документов получал у энергопередающей организации. После изменений потребитель идет только в энергопередающую организацию и сдает ему семь документов (из них только пять документов предоставляется потребителем, остальное энергопередающая организация)», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Соответствующие изменения внесены 6 февраля в приказы минэнерго по части взаимоотношений между потребителями, энергоснабжающими и энергопередающими организациями.

«Также, изменен порядок получения уведомления о прекращении подачи электрической энергии в случае нарушения потребителями условии договора. Здесь необходимо отметить, что вопрос уведомления потребителя с последующим его отключением за задолженность перед энергоснабжающей организаций не является нововведением. Изменился только способ уведомления потребителя об отключении за нарушения условий договора электроснабжения», — пояснили в ведомстве.

Данные изменения, как заявили в министерстве, были необходимы в связи с тем, что ранее для уведомления потребителя было необходимо подтверждение его получения, а также была ограниченность выбора способа доставки уведомления, то есть только с квитанцией.

«Все это способствовало увеличению количество недобросовестных потребителей, отклоняющихся от уплаты за потребленную электроэнергию. Как следствие, дебиторская задолженность потребителей перед энергоснабжающими организациями растет с каждым месяцем.Данная ситуация приводит к увеличению дебиторской задолженности энергоснабжающих организаций перед энергопроизводящими и энергопередающими организациями. Теперь потребители получат возможность получать уведомления о прекращении (ограничении) поставки электрической энергии способами которые они выберут сами (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней», — заверили в минэнерго.

Как пояснили в министерстве, условно, потребитель потребляет электрическую энергию с 1 по 31 января, энергоснабжающая организация выставляет счет за потребленную электрическую энергию до 15 февраля и у потребителя есть время его оплатить до 25 февраля.

«В случае если потребитель не оплатил за электроэнергию 25 февраля, то энергоснабжающая организация направляет уведомления о необходимости оплаты за потребленную электроэнергию и о том, что в случае неуплаты отключат через 30 календарных дней со дня получения уведомления. При этом, необходимо отметить, что действие данных правил не распространяется на договорные отношения, возникшие до его введения в действие, то есть, пока потребитель не перезаключит договор данные изменения его не коснутся», — сказано в сообщении.

В свою очередь, добавили в ведомстве, договора электроснабжения перезаключаются после истечения срока действующего договора.

«Важно понимать, что потребителей, еще не подавших заявления о перезаключении договора, будут уведомлять способом, действовавшим на момент заключения договора электроснабжения с ЭСО. Также важным моментом для потребителей, использующих электрическую энергию для бытовых нужд, является то, что сохранились сроки уведомления об отключении», — отметили в минэнерго.