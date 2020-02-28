Износ зданий медучреждений Казахстана остается на уровне 56% – Биртанов

Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ — Азиза Жамалиева. Износ зданий медицинских учреждений Казахстана остается на уровне 56%, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«В 57% государственных медорганизаций в 2019 году была проведена реконструкция и редизайн приемных отделений, однако общий износ зданий остается на уровне 56%. Поэтому госпрограммой развития здравоохранения до 2025 года предусмотрено обновление инфраструктуры», — сообщил Биртанов на расширенной коллегии минздрава в пятницу.

По его словам, в рамках государственно-частного партнерства в Казахстане планируется построить 20 современных клиник международного уровня, включая 19 больниц и один реабилитационный центр мирового класса.

«Это позволит на 50% обновить ключевой коечный фонд взамен устаревшей инфраструктуры, что позволит лечить 500 тыс. пациентов и проводить 260 тыс. высокотехнологичных операций в год по самым технологичным направлениям современной медицины. 17 из 20 построенных больниц будут переданы в государственную собственность. На эти цели планируется привлечь более Т1,1 трлн частных инвестиций», — сказал Биртанов.