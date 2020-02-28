Алматы. 28 февраля. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 1 тыс. лифтов нуждаются в замене в Алматы, сообщил заместитель начальника управления жилищной политики Алматы Мейржан Отыншиев.

«В Алматы самый большой жилищный фонд в республике. В домах Алматы эксплуатируется 5,4 тыс. лифтов, 1,4 тыс. – с истекшим сроком эксплуатации. Сегодня количество лифтов, требующих замены, снижено до 1 тыс. В течение пяти лет мы планируем полностью их заменить», — сказал Отыншиев на заседании круглого стола «Трансформация лифтовой отрасли Казахстана. Вызовы и перспективы развития» в пятницу.

По его словам, в рамках госпрограммы модернизации ЖКХ в Алматы был заменен 941 лифт.

«В 2019 году было заменено 300 лифтов. В 2020 году также планируем заменить 300 лифтов. В бюджете на эти цели предусмотрено Т2,1 млрд. Эти средства являются возвратными в срок от семи до 15 лет. Жители сами решают, менять или не менять лифты на общем собрании дома, решение принимается 2/3 голосов», — уточнил замначальника.

Вместе с этим он озвучил проблему, которая снижает темпы модернизации лифтового хозяйства.

«Например, замену проводит один подъезд, а голосовать должен весь дом, так как лифт – часть общего имущества дома. Если будут вноситься какие-либо изменения в законодательство, наверное, стоит предусмотреть этот вопрос: если меняется лифт в конкретном подъезде, то только жильцы этого подъезда и должны принимать решение, чтобы голоса жильцов других подъездов не требовались», — считает чиновник.

Также он сообщил, что с 2018 года – с момента, когда функции по проверке техсостояния лифтов были переданы местным исполнительным органам, – в Алматы было обследовано более 1 тыс. лифтов в жилых домах, нарушения эксплуатации выявлены в 80%, в результате на 23 КСК и три должностных лиц были наложены штрафы общей суммой Т1 млн.

Между тем, в Национальной ассоциации лифтовиков Казахстана, помимо указанной Отыншиевым, видят и иную проблему низких темпов замены лифтов. Как говорится в распространенном по итогам круглого стола пресс-релизе, срок возврата выделенных на замену лифта бюджетных средств (до семи лет) представляется коротким.

«Такой срок существенно увеличивает финансовую нагрузку на собственников квартир. В этой связи лифтовое сообщество предлагает правительству РК разработать специальную программу по реновации лифтового парка РК. Она должна учитывать социальную особенность собственников квартир (инвалиды, пенсионеры). Финансирование должно основываться на принципах возвратности на более длительный срок на основе револьверного кредита», — говорится в документе.