Боль Дулата Агадила государство не услышало 28.02.2020 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 86 0 Политолог Замир Каражанов о трудностях построения «слышащего государства» Похожие материалы: Госдеп США выразил обеспокоенность гибелью политактивиста Дулата Агадила в СИЗО Около 1 тыс. человек пришли проводить политактивиста Дулата Агадила в последний путь Частные судэксперты подтвердили изначальную версию о смерти Агадила – прокуратура Агадил мертв. Что дальше? В области права на мирные собрания государство не идёт никуда, в том числе на компромисс