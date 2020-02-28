Алматы. 28 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстан стал вторым по величине покупателем российского золота, передает корреспондент агентства.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2017 года Казахстан приобрел золота из России на $29 млн, в 2018 году – на $9, а в 2019 году резко увеличил в 28 раз – до $247 млн.

Самым крупным покупателем российского золота стала Великобритания: в 2017 году – на $1081 млн, в 2018 году – на $433 млн, а в 2019 году – на $5332 млн.

Вслед за Казахстаном идут Швейцария ($1093 млн, $211 млн, $133 млн), Китай ($86 млн, $0, $21 млн), Сингапур ($0, $32 млн, $5 млн), Армения ($0,07 млн, $0,4 млн, $1 млн) и Беларусь ($0,07 млн, $0,1 млн, $0,3 млн).

Также среди покупателей российского золота Молдова, Вьетнам, Польша, ОАЭ, Украина, Бразилия, Гонконг, Турция, Узбекистан и Индия.