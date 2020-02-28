В единые холдинги планируют объединить государственные газеты и ТВ-медиа в Казахстане

Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. В единые холдинги планируют объединить государственные газеты и ТВ-медиа, сообщила директор департамента государственной политики в области средств массовой информации министерства информации и общественного развития (МИОР) РК Бахнияз Карашина.

«Пользуясь сегодняшней встречей, я бы хотела также отметить еще одну нашу наработку. С начала года мы разработали, также были консультации, мониторились исследования и замечания экспертов и мы подготовили Национальный план развития сферы информации с 2020 по 2022 годы. То есть это на три года краткосрочный план, но включающий в себя объемные задачи. (…) Там будут ключевые три блока: это, прежде всего, повышение конкурентоспособности отечественных СМИ, переформатирование государственной финансовой поддержки, то есть пересмотр механизма госинформзаказа, также планируется создание единых холдингов. В прошлом году у нас «Казконтект» и «Казинформ» объединились. Сейчас принято решение по оптимизации. Такой же холдинг мы планируем печатных СМИ один, и в будущем планируется даже единый холдинг ТВ-медиа», — сообщила Карашина в ходе круглого стола «Медиа в эпоху новых вызовов» в Нур-Султане в пятницу.

Второе направление в данном Плане на 2020-22 годы, по ее словам, это развитие человеческого капаитала, повышение профессионализма кадров сферы СМИ.

«И третье – совершенствование правового регулирования сферы СМИ. Это уже с учетом нашего общения, и в (фонде – КазТАГ) «Әділ сөз» то что было. Нужна актуализация понятийно аппарата», — резюмировала глава департамента МИОР.