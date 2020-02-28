Два варианта регистрации в Казахстане авто из ЕАЭС предложили в МВД

Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ — Два варианта регистрации в Казахстане авто, ввезенного из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложили в министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Одним из возможных вариантов может стать регистрация по примеру временного ввоза иностранных автомобилей без уплаты сбора за первичную регистрацию, другой вариант – временная регистрация с отсрочкой на год уплаты сбора за первичную регистрацию. В обоих вариантах предусматривается эксплуатация авто до полного износа без права отчуждения», — сказал первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев на рабочей встрече с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Аманиязом Ержановым и инициативной группой граждан, представляющей интересы казахстанских владельцев автомобилей с регистрацией в Республике Армения (Абдрахмановым Д.К., Буркит Д., Ахметовым С.Б., Кажымуратовой А.Т.) на площадке МИИР РК в пятницу.

В свою очередь представители инициативной группы выразили мнение о легализации ввезенных ими автомобилей, а именно с освобождением от платежей, необходимых для их регистрации в Казахстане, вне зависимости от соответствия Техническому регламенту.

Кроме того, инициативной группой предложено ввести запрет на ввоз физическими лицами автомобилей из Армении с 1 марта 2020 года, либо установить для таких транспортных средств размер страховки не менее Т3 млн.

Также сообщается, что в ходе встречи представителям инициативной группы подробно разъяснены нормы национального и евразийского законодательства, которые должны соблюдаться при ввозе автомобилей из Армении для их свободного обращения на территории Казахстана.

«В соответствии с пояснениями вице-министра индустрии и инфраструктурного развития, ввезенные в Армению по льготным пошлинам автомобили должны обращаться только на территории данного государства. Это было основное условие для Армении при вступлении в Евразийский союз. Он также отметил, что наши граждане при попустительстве армянских властей оформляли автомобили на свое имя как граждане, проживающие в Армении, что является нарушением законодательства ЕАЭС. При этом они не учли, что для эксплуатации в Казахстане таких автомобилей им необходимо уплатить сбор за регистрацию, утилизационный сбор и доплатить таможенные платежи, согласно законодательству РК, при этом транспортные средства должны соответствовать Техническому регламенту ЕАЭС», — следует из сообщения.

По итогам встречи предложено продолжить обсуждение данного вопроса на площадке МИИР.

«Автовладельцам рекомендовано воздержаться от неконструктивных действий, они были предупреждены о недопустимости нарушения законодательства Казахстана, в части проведения незаконных митингов», — резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. 27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.

Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран ЕАЭС в Казахстане может превысить Т1,3 млн.